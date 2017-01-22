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Найден новый вид паразитов, вызывающих "болезнь зомби"
Австралийские ученые обнаружили новый вид паразитов рода Leishmania, которые являются возбудителями лейшманиоза — «болезни зомби». Исследование
Паразитологи из Технологического университета Сиднея обнаружили новый вид паразитов в пищеварительном тракте москитов, обитающих в Австралии. Эти насекомые часто кусают млекопитающих, в том числе и людей. Новый вид паразитов получил название Zelonia australiensis.
Обнаруженные паразиты родственны возбудителям лейшманиоза. Эту болезнь также называют «болезнью зомби», так как ее внешние симптомы напоминают гниение заживо: на коже у людей появляются характерные язвы.
Род Leishmania включает в себя около 53 видов, 20 из которых вызывает у человека «болезнь зомби». Паразиты передаются человеку через укусы москитов рода Phlebotomus.
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Паразиты передаются человеку через укусы москитов рода Phlebotomus.
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