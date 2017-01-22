Австралийские ученые обнаружили новый вид паразитов рода Leishmania, которые являются возбудителями лейшманиоза — «болезни зомби». Исследование опубликовано в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases, кратко о нем сообщает издание « Индикатор ».



Изображение: CDC/Dr. L.L. Moore, Jr/Wikimedia Commons

Паразитологи из Технологического университета Сиднея обнаружили новый вид паразитов в пищеварительном тракте москитов, обитающих в Австралии. Эти насекомые часто кусают млекопитающих, в том числе и людей. Новый вид паразитов получил название Zelonia australiensis.

Обнаруженные паразиты родственны возбудителям лейшманиоза. Эту болезнь также называют «болезнью зомби», так как ее внешние симптомы напоминают гниение заживо: на коже у людей появляются характерные язвы.

Род Leishmania включает в себя около 53 видов, 20 из которых вызывает у человека «болезнь зомби». Паразиты передаются человеку через укусы москитов рода Phlebotomus.