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МВД: детали расследования уголовного дела гаишника, сбившего женщину, не скрываются от СМИ
Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев заявил, что МВД не скрывает подробностей расследования уголовного дела бывшего начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого, который, будучи пьяным, насмерть сбил женщину в Ляховичском районе.
Замминистра подчеркнул, что сейчас проходит проверка личного дела и послужного списка бывшего начальника ГАИ, который в конце ноября будучи в пьяном виде насмерть сбил жительницу Слуцка.
— Все моменты изучаются, чтобы не допустить подобных случаев и даже предпосылок к ним. То есть мы должны исключить возникновения ситуаций, когда в органах служат такие сотрудники, — передает
Напомним, ДТП произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший ВРИО начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе
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В МВД заявили, что подробности расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника ГАИ, который сбил насмерть женщину, не скрываются от...
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