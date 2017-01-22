﻿ МВД: детали расследования уголовного дела гаишника, сбившего женщину, не скрываются от СМИ. 21.by
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МВД: детали расследования уголовного дела гаишника, сбившего женщину, не скрываются от СМИ

23.01.2017 13:01 — Разное | Tut.by  
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Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев заявил, что МВД не скрывает подробностей расследования уголовного дела бывшего начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого, который, будучи пьяным, насмерть сбил женщину в Ляховичском районе.

Замминистра подчеркнул, что сейчас проходит проверка личного дела и послужного списка бывшего начальника ГАИ, который в конце ноября будучи в пьяном виде насмерть сбил жительницу Слуцка.

— Все моменты изучаются, чтобы не допустить подобных случаев и даже предпосылок к ним. То есть мы должны исключить возникновения ситуаций, когда в органах служат такие сотрудники, — передает БЕЛТА слова замминистра.

Напомним, ДТП произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший ВРИО начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина скончалась на месте аварии. В момент наезда водитель был нетрезв. В отношении него сначала начали служебную проверку, а затем поместили под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст. 317 УК РБ — нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП вызвало широкий резонанс в обществе: после него в МВД начались проверки сотрудников с использованием полиграфа.

 
 
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В МВД заявили, что подробности расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника ГАИ, который сбил насмерть женщину, не скрываются от...

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