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Мнение политологов об освещении белорусских тем в российских ток-шоу

23.01.2017 13:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ток-шоу по белорусской тематике в российских СМИ стало много, и тому есть объективные причины: Беларусь занимает существенное место в общественном сознании российского общества как ближайший союзник и дружественный народ, заявил на радио Sputnik Беларусь политолог Алексей Дзермант.

При этом политический эксперт отметил и негативный фактор при упоминании белорусских тем в российских СМИ. 

Мнение политологов об освещении белорусских тем в российских ток-шоу
© Sputnik / Виктор Толочко
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"На фоне кризисных явлений, в том числе, и на фоне Украины, ряд экспертов и СМИ в отношении Беларуси пытаются применить ту же самую матрицу. С учетом того, что в России гораздо более разнообразное и гораздо более хаотическое информационное пространство, чем у нас, спекулятивных моментов стало больше", — отметил Дзермант.

По мнению политолога, акцент на негативе играет плохую роль, потому что готовит определенные общественные ожидания.

"Лучше пусть люди настраиваются на какой-то позитивный лад. При этом при этом проблемы не надо замалчивать, но акценты нужно расставлять по-другому", — убежден эксперт.

По словам политического эксперта Александра Шпаковского, Беларусь стала привлекать особое внимание российских СМИ с момента заключения договора о Союзном государстве в 1996 году. И уже тогда существовал спектр либеральных СМИ, в том числе, и на телеканалах, которые, несмотря на дружеские отношения между президентами Ельциным и Лукашенко, белорусскую действительность освещали исключительно негативно.

"Но что произошло в 2014 году? С начала украинского майдана российские СМИ постепенно мобилизовывались и делали не столько журналистскую работу, сколько занимались пропагандой. И это мобилизация достигла наивысшей точки — украинскую тему отработали, сирийскую отработали, и далее нужны были громкие поводы для поддержания себя в боевой готовности", — рассказал Шпаковский.

По мнению политолога, ничего угрожающего в таком внимании к нашей стране нет, официальная позиция российской стороны неоднократно озвучивалась, в отношении Беларуси она дружественная.

"Но "кликушествовать" достаточно опасно для самих СМИ, потому что можно врать, а потом дождаться, когда тебе поверит и российское, и белорусское общество", — резюмировал Шпаковский.

Беседу с политическими экспертами Алексеем Дзермантом и Александром Шпаковским об освещении белорусских тем в российских ток-шоу слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политические эксперты Алексей Дзермант и Александр Шпаковский оценили, в каком ключе Беларусь все чаще упоминается в различных политических ток-шоу в России.

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