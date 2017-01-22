Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло 23 января, около 08.50, вблизи деревни Осиновка Чаусского района.





Как сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, 25-летняя жительница Могилева ехала на «жигулях» по трассе Чаусы — Мстиславль — граница Российской Федерации. На 16 километре дороги она не справилась с управлением, автомобиль вылетел в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожные деревья.





В результате ДТП водитель ВАЗа и 31-летний пассажир, ехавший на заднем сиденье, от полученных травм умерли на месте происшествия.