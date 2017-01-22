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Девочка с непонятным плакатом растрогала пользователей соцсетей

23.01.2017 13:46 — Разное | Tut.by  
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Годовалая девочка привлекла внимание интернет-пользователей своим плакатом с каракулями, с которым она появилась на массовой акции протеста. Об этом рассказывает Buzzfeed.


Фото: Jennifer Sowry/ buzzfeed.com

Американка Дженни Соури (Jenny Sowry) побывала на акции протеста против Дональда Трампа в городе Шарлотт в Северной Каролине. С собой она взяла мужа и двух своих детей.

Пока 9-летний сын рисовал плакат, дочка, которой год и 10 месяцев, решила сделать свой. «Она, очевидно, хотела что-то сказать, и сделала это сама», — рассказала Соури.

В итоге девочка приняла участие в марше, гордо неся плакат с разноцветными закорючками.


Фото: Jennifer Sowry/ buzzfeed.com

Фотографией малышки поделились более 18 тысяч раз в Facebook и более 64 тысяч раз в Twitter. «Когда ты не умеешь писать, но требуешь уважения», — в шутку прокомментировал снимок один из пользователей Twitter.

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"Она, очевидно, хотела что-то сказать, и сделала это сама", - рассказала ее мама.

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