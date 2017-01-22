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Девочка с непонятным плакатом растрогала пользователей соцсетей
Годовалая девочка привлекла внимание интернет-пользователей своим плакатом с каракулями, с которым она появилась на массовой акции протеста. Об этом рассказывает
Американка Дженни Соури (Jenny Sowry) побывала на
Пока 9-летний сын рисовал плакат, дочка, которой год и 10 месяцев, решила сделать свой. «Она, очевидно, хотела что-то сказать, и сделала это сама», — рассказала Соури.
В итоге девочка приняла участие в марше, гордо неся плакат с разноцветными закорючками.
Фотографией малышки поделились более 18 тысяч раз в
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"Она, очевидно, хотела что-то сказать, и сделала это сама", - рассказала ее мама.
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