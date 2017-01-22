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Налоговая обнаруживает сокрытую выручку через системы слежения в кассовых аппаратах

23.01.2017 14:18 — Разное | Ежедневник  
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Налоговая обнаруживает сокрытую выручку через системы слежения в кассовых аппаратах

фото: legalpro.by

Особенно эффективно новая технология борется против налоговых нарушений, совершаемых таксистами. За год в Минске выявлено 89 нарушителей.

Налоговая служба Минска в 2016 году выявила 89 нарушений законодательства с помощью системы контроля выручки, передает БЕЛТА со ссылкой на инспекцию Министерства по налогам и сборам по Минску.

Нарушения удалось обнаружить с помощью внедрения средств контроля кассового оборудования. Они обеспечивают сбор и передачу информации о денежном обороте в центр обработки данных.

Система сначала была внедрена на автоматы по продаже кофе и продуктов питания. В прошлом году система установлена в кассовые аппараты столичных АЗС и такси, а также торговых объектов с торговой площадью 650 кв.м и более.

Всего к системе в городе подключены более 4 тыс. единиц оборудования. По словам начальника инспекции Андрея Соболевского, особенно актуально такое нововведение стало для деятельности таксистов.

"Теперь мы, не выходя из кабинета, можем отслеживать маршрут автомобиля. Более того, знаем в режиме реального времени, сколько клиентов водитель подвез и сколько взял за услугу», - объяснил начальник инспекции.

Всего инспекторы провели 63 проверки с использованием системы контроля, выявили 89 нарушений. К административной ответственности привлечено 66 лиц, сумма штрафов составила почти 9 тысяч рублей.

Также не потерял актуальность метод "контрольной закупки", в том числе в отношении таксистов. Больше всего нарушений выявляется в тех сферах, где есть наличный денежный оборот.

Всего проведены 993 внеплановые проверки использования кассового оборудования, оштрафованы более 1 тысячи лиц на сумму 207 тыс. рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
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Особенно эффективно новая технология борется против налоговых нарушений, совершаемых таксистами. За год в Минске выявлено 89 нарушителей.

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