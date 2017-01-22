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Две белорусские велогонщицы дисквалифицированы на 4 года за допинг

23.01.2017 15:18 — Разное | Tut.by  
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Белорусские велогонщицы Марина Шмаенкова и Анна Лаптенок дисквалифицированы на 4 года, сообщает официальный сайт Национального антидопингового агентства.

В допинг-пробах обеих спортсменок был обнаружен эритропоэтин. Все результаты гонщиц, показанные в период с 6 октября по 23 ноября 2016 года, аннулированы. В это время спортсменки выступили на чемпионате Европы и двух этапах Кубка мира (в шотландском Глазго и голландском Апельдорне).

На чемпионате Европы-2016 на треке Марина Шмаенкова в состав белорусской дружины заняла 5-е место в командном преследовании, 8-е — в гонке с выбыванием и 9-е в скрэтче и омниуме. В январе 2016-го выиграла скрэтч на этапе Кубка мира. 2015 году она стала чемпионкой молодежного ЧЕ в командном преследовании и бронзу взрослого ЧЕ-2015 в этой же дисциплине.


Анна Лаптенок. Фото: vk.com/id10726654

Анна Лаптенок в июне 2016-го завоевала серебро в групповой шоссейной велогонке на чемпионате Беларуси. А в мае 2016-го взяла серебро в гонке по очкам на «Гран-при Минска» по велотреку. На этапе Кубка мира по велотреку в Глазго в ноябре 2016-го заняла 8-е место в индивидуальной гонке преследования.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские велогонщицы Марина Шмаенкова и Анна Лаптенок дисквалифицированы на 4 года.

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