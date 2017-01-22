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Сотрудник "Белоруснефти", выигравший автомобиль, рассказал, как ему это удалось
Декабрьский розыгрыш призов по карте лояльности от компании «Белоруснефть» оказался самым резонансным. Обладателем ценного приза — автомобиля — стал сотрудник компании из Гродно, пишет
Читатели этому факту возмутились, а на предприятии прокомментировали, что действуют по закону. Так как выигравший не является сотрудником компании, которая организовала игру — ИУП «Гепта Групп», то приз остается начальнику отдела АСУ в РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Сергею Ярошевичу.
К тому же, отмечают в компании, после розыгрыша обязательно проверяют всех победителей основных призов. Была проверена правильность начисления баллов и приобретения шансов и в этот раз. Никаких нарушений не обнаружено.
Сам же победитель Сергей Ярошевич рассказал, что картой лояльности он пользуется давно.
— Года два, как минимум. В середине 2016-го старую карту поменял на новую. Я выезжал за границу и оформлял страховку в Белнефтестрахе. Там как раз проходила акция и в подарок давали карту лояльности «Белоруснефть, — рассказывает Сергей Ярошевич.
Тогда же Сергей Ярошевич и решил всегда ставить только на приз по умолчанию, сделав отметку в интернет-кабинете. И несказанно удивился, когда ему позвонили в январе и сообщили о выигрыше:
— После регистрации в личном кабинете — я активно розыгрышами не интересовался. Отслеживал только, сколько шансов участвует в игре. Обычно у меня в месяц накапливается сумма на 4−5 шансов. Декабрь в этом смысле был «поурожайней» — случилась незапланированная дальняя поездка и упали 400 «новогодних» баллов. В итоге — авто я выиграл имея 7 шансов.
До выигрыша Сергей ездил на Volvo — и сейчас решает, какой машине отдать предпочтение. Два авто пока оставить не готов — нужно решать квартирный вопрос.
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Обладатель кроссовера Skoda Yeti Сергей Ярошевич в розыгрыше призов программы лояльности участвовал на общих основаниях.
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