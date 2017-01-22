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На Беларусь надвигаются заморозки

23.01.2017 15:30 — Разное | БДГ  
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Белгидромет прогнозирует приход сильных морозов в Беларусь уже в середине этой недели, причем температура понизится довольно резко.

Как сообщает начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов, во вторник в Беларуси сохранится теплая (0-минус 6 ночью, днем - до плюс 3 градусов), облачная погода. Будет ветрено, в отдельных районах - с небольшими осадками, туман, гололед. 

В среду ожидается резкое понижение температуры, давление, напротив, начнет расти. В течение суток температура опустится до минус 3-9 градусов, местами - до минус 12, кратковременный снег, слабая метель, гололед.

В четверг ожидается усиление морозов: ночью до минус 17, местами до минус 22, днем до минус 10 преимущественно без осадков. К выходным температура начнет медленно расти, в выходные - снег, гололед, ночью - до минус 9, днем от минус 5 до плюс 2.

 
 
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Белгидромет прогнозирует приход сильных морозов в Беларусь уже в середине этой недели, причем температура понизится довольно резко.

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