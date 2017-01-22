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Белорусские велогонщицы дисквалифицированы за допинг

23.01.2017 15:41 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские велогонщицы дисквалифицированы за допинг

фото: aif.by

Отстранение двух велогонщиц вынуждает тренерский штаб белорусской сборной создавать новый состав в командной гонке преследования.

Две белорусские велогонщицы, Марина Шмаенкова и Анна Лаптенок, включены в список дисквалифицированных атлетов Национального антидопингового агентства (НАДА), передает БЕЛТА.

В организме спортсменок обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Срок наказания составляет четыре года - до 22 ноября 2020 года.

Также аннулируются все результаты, показанные спортсменками в период с 6 октября по 23 ноября 2016 года.

В октябре 2016-го Марина Шмаенкова не смогла пробиться на пьедестал почета чемпионата Европы, выступив в гонке преследования, скретче и омниуме.

Отстранение велогонщиц вынуждает тренерский штаб сборной создавать новый состав в командной гонке преследования.

 
 
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Отстранение двух велогонщиц вынуждает тренерский штаб белорусской сборной создавать новый состав в командной гонке преследования.

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