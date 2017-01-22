В минувшее воскресенье рождественский бал православной молодежи собрал в Гомельском городском центре культуры около сотни пар из Беларуси, России и Украины. Торжество организовал отдел по работе с молодежью Гомельской епархии.

По размаху гомельский рождественский бал ничуть не уступает минскому. Правда, как заметили некоторые участники, камерности в гомельском формате больше. То ли из-за отсутствия колонн в зале, а может потому, что к участию допустили неподготовленных танцоров.

За вальсирующими парами наблюдал специальный гость мероприятия епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Священник с горечью напомнил о советском атеистическом периоде, когда православие пытались выхолостить из сознания людей.

"Не вышло! Вера продолжала жить в нашем народе, хоть и была скрытой. А современной молодежи уже и не нужно скрывать свое отношение к Богу. У нее есть возможность приходить не только в церковь, но и встречаться на таких мероприятиях, как нынешний бал", — с удовлетворением отметил епископ.

Пятичасовая программа не ограничилась одними танцами. На балу можно было послушать вокальные номера, сделать фотографии в тематических фотозонах и перекусить на фуршете, где из напитков самый сильный градус имели горячий кофе и чай.