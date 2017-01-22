﻿﻿ По факту взрыва в гаражном кооперативе в Мачулищах возбуждено уголовное дело. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

По факту взрыва в гаражном кооперативе в Мачулищах возбуждено уголовное дело

23.01.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло на территории гаражно-строительного кооператива «Автотурист» в городском поселке Мачулищи Минского района. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Фото: МЧС

Напомним, инцидент произошел днем 20 января в гаражном кооперативе, расположенном на улице Связистов. Спасателям поступило сообщение о взрыве с последующим горением в двухуровневых кирпичных боксах на территории.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В результате взрыва были разрушены 6 гаражей (4×7 м каждый, 3 — на нижнем и 3 — на верхнем уровнях). Также повреждены 6 легковых автомобилей: Volkswagen Sharan, Peugeot 307, Ford Sierra, Peugeot 806, ВАЗ-2106 и Porsche Cayenne. С телесными повреждениями, в том числе в виде ожогов, был госпитализирован мужчина.

— По результатам проведенных первоначальных мероприятий Минским РОСК возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения имущества по неосторожности (ст. 219 Уголовного кодекса Республики Беларусь), — сказали в СК.


В качестве одной из версий происшествия следователи рассматривают взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В качестве одной из версий происшествия следователи рассматривают взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские велогонщицы дисквалифицированы за допинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика