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По факту взрыва в гаражном кооперативе в Мачулищах возбуждено уголовное дело
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло на территории гаражно-строительного кооператива «Автотурист» в городском поселке Мачулищи Минского района. Об этом
Напомним,
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В результате взрыва были разрушены 6 гаражей (4×7 м каждый, 3 — на нижнем и 3 — на верхнем уровнях). Также повреждены 6 легковых автомобилей: Volkswagen Sharan, Peugeot 307, Ford Sierra, Peugeot 806, ВАЗ-2106 и Porsche Cayenne. С телесными повреждениями, в том числе в виде ожогов, был госпитализирован мужчина.
— По результатам проведенных первоначальных мероприятий Минским РОСК возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения имущества по неосторожности (ст. 219 Уголовного кодекса Республики Беларусь), — сказали в СК.
В качестве одной из версий происшествия следователи рассматривают взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.
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В качестве одной из версий происшествия следователи рассматривают взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.
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