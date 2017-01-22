Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло на территории гаражно-строительного кооператива «Автотурист» в городском поселке Мачулищи Минского района. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Фото: МЧС

Напомним, инцидент произошел днем 20 января в гаражном кооперативе, расположенном на улице Связистов. Спасателям поступило сообщение о взрыве с последующим горением в двухуровневых кирпичных боксах на территории.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В результате взрыва были разрушены 6 гаражей (4×7 м каждый, 3 — на нижнем и 3 — на верхнем уровнях). Также повреждены 6 легковых автомобилей: Volkswagen Sharan, Peugeot 307, Ford Sierra, Peugeot 806, ВАЗ-2106 и Porsche Cayenne. С телесными повреждениями, в том числе в виде ожогов, был госпитализирован мужчина.

— По результатам проведенных первоначальных мероприятий Минским РОСК возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения имущества по неосторожности (ст. 219 Уголовного кодекса Республики Беларусь), — сказали в СК.





В качестве одной из версий происшествия следователи рассматривают взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.