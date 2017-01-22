ФИФА согласилась с предложением России провести финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу в декабре 2017 года в Кремле. Об этом на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева доложил вице-премьер Виталий Мутко.



Виталий Мутко. Фото: Lenta.ru

— 1 декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку, — сказал Виталий Мутко.

Он заверил, что подготовка к чемпионату мира и к проведению Кубка конфедерации в РФ идет по плану и без существенных проблем.

Председатель правительства поинтересовался, как идет подготовка к соревнованиям.

— Матчи будут сыграны летом этого года в Сочи, Казани, Санкт-Петербурге и Москве на стадионах, которые через год примут матчи чемпионата мира, — напомнил Дмитрий Медведев.

Все четыре города готовы к Кубку конфедераций

— Кубок конфедерации — с одной стороны, тестовое событие, но с другой стороны, здесь играют самые лучшие команды мира, шесть победителей своих конфедераций, — отметил Мутко.

Он заверил, что стадион в Казани «абсолютно готов», стадион в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года «полностью принят в эксплуатацию».

— В апреле проводим первый тестовый матч (в Санкт-Петербурге), до Кубка конфедерации сыграет две игры «Зенит», — уточнил вице-премьер.

Он добавил, что санкт-петербургский стадион имеет полную готовность с точки зрения адаптации к чемпионату мира — это закрытый периметр безопасности, досмотровые зоны, газон, а в конце февраля стадион будет сдан ФИФА.

— Сочинский стадион рассчитываем сдать в полную эксплуатацию в феврале, там все готово, остаются только вопросы, связанные с адаптацией, — отметил заместитель председателя правительства.

По его словам, из 45 тыс. мест смонтированы 40, идет монтаж оставшихся пяти тысяч.

— По линии ФИФА по Кубку конфедераций больших серьезных вопросов нет, в конце февраля будет очередной большой визит делегации из 60 человек во все четыре города", — сообщил вице-премьер.

— Все четыре города готовы: аэровокзальные комплексы, гостиницы, тренировочные поля сделаны, выбраны, — подчеркнул Мутко.

По его словам, команды, которые будут участвовать в Кубке конфедераций, уже выбрали себе места проживания.

Подготовка к чемпионату мира 2018 года

Говоря о подготовке к чемпионату мира 2018 года, Мутко напомнил, что турнир пройдет в 11 городах на 12 стадионах.

— Стадионы строятся, «Лужники» мы планируем в этом году ввести, оставшиеся семь стадионов — в этом году в декабре, в мае засеем газоны на всех оставшихся стадионах, — перечислил заместитель председателя правительства.

Из 28 гостиниц в эксплуатацию введены семь, готовятся четыре новых аэропорта. Так, из нового аэропорта в Ростове-на-Дону первый полет запланирован на декабрь 2017 года.

— 64 базы проживания подготовлены, 11 стран, которые уверены, что примут участие (в чемпионате мира), уже выбрали себе места проживания, — добавил Мутко.

Он указал, что в программе чемпионата мира примут участие и другие города России.

— В 20 городах будут базы проживания команд, еще семь городов получат фанзоны, где можно будет коллективно смотреть футбол, — указал он.

— 263 инфраструктурных объекта, которые будут вводиться к чемпионату мира, — все под контролем, каких-то серьезных проблем нет, — заявил Мутко.

Он добавил, что в ФИФА также «нет к РФ серьезных вопросов» по подготовке к первенству.

— Предстоит сделать еще очень многое, надеюсь, вы, как вице-премьер, все силы приложите, чтобы состыковать различные ведомства, различные субъекты федерации там, где еще остались проблемы, чтобы ввести стадионы, а также иные объекты инфраструктуры для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира, — обратился Медведев к Мутко.