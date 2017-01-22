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Причиной госпитализации школьника в Борисове стал препарат из России
23.01.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
В Борисове школьник попал в реанимацию с диагнозом "анафилактический шок" после укола антибиотика. Инцидент произошел 20 января. Известно, что инъекцию препарата, растворенного в однопроцентном лидокаине, мальчику сделали дома. Антибиотик был привезен из России родными.
© Sputnik Игорь Зарембо
Через 10 минут после инъекции у ребенка проявилась сильная аллергическая реакция — сыпь, головокружение и рвота, мальчик стал задыхаться. По информации медицинских работников, оказавших помощь, аллергическую реакцию мог спровоцировать не только антибиотик, но и на раствор лидокаина.
Начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан сообщила
"На каждом из этих лекарственных средств есть серийный номер, и именно эта партия с этим серийным номером — ограничивается ее использование, приостанавливается продажа, приостанавливается использование и начинается проведение специфических мероприятий для того, чтобы посмотреть, качественный этот препарат или есть какие-то вопросы", — уточнила специалист.
По информации представителя Минздрава, все остальные партии указанного препарата имеют выходной контроль. Поэтому лекарство "Цефтриаксон" при наличии показаний к его применению продолжается использоваться так же, как использовалось ранее.
Комментарий начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь Елены Богдан об инциденте с борисовским школьником слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Борисовский школьник находится в реанимации после укола антибиотика "Цефтриаксон" – инъекцию ребенку сделали дома препаратом, привезенным из России.
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