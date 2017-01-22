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Эксперты прокомментируют проект указа о земельных отношениях
23.01.2017 16:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочее совещание, на котором обсуждались подготовленные Госкомимуществом изменения в указы главы государства, которые регулируют порядок изъятия и предоставления земельных участков на территории Республики Беларусь, а также совершенствование законодательства об охране и использовании земель. Также на совещании шла речь и о переходе к обмену землеустроительными материалами между заинтересованными организациями в электронном виде.
Подробнее о предлагаемых изменениях, а также о работе геопортала земельно-информационной системы Республики Беларусь в МПЦ Sputnik расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 25 января, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 25 января, в 15:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами, посвященная проекту указа президента Республики Беларусь "О...
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