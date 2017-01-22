Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочее совещание, на котором обсуждались подготовленные Госкомимуществом изменения в указы главы государства, которые регулируют порядок изъятия и предоставления земельных участков на территории Республики Беларусь, а также совершенствование законодательства об охране и использовании земель. Также на совещании шла речь и о переходе к обмену землеустроительными материалами между заинтересованными организациями в электронном виде.

Подробнее о предлагаемых изменениях, а также о работе геопортала земельно-информационной системы Республики Беларусь в МПЦ Sputnik расскажут:

заместитель начальника управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Марина АСТАПЕНКО,

Главный инженер РУП "Белгипрозем" Николай БОБЕР.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 25 января, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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