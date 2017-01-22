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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за мороза
23.01.2017 16:45 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на среду и четверг 25 и 26 января в Беларуси из-за понижения температуры, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее в Гидроемете предупредили о приближающихся холодах: морозный воздух придет в страну из Арктики.
"В среду по Витебской, Могилевской и северо-восточной половине Минской области, в четверг – на большей части территории Минской, Гомельской, Гродненской и Брестской областей ожидается резкое понижение температуры воздуха", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что в связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
Как ранее рассказал Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Дмитрий Рябов, холодная погода в Беларуси продержится недолго – уже к выходным снова потеплеет и придет очередная оттепель.
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Холодная погода в Беларуси продержится недолго – уже к выходным снова потеплеет и придет очередная оттепель.
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