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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за мороза

23.01.2017 16:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на среду и четверг 25 и 26 января в Беларуси из-за понижения температуры, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за мороза
© flickr.com/ Sergey Kochkarev
Рябов: в среду ждем ультраполярное вторжение

Ранее в Гидроемете предупредили о приближающихся холодах: морозный воздух придет в страну из Арктики.

"В среду по Витебской, Могилевской и северо-восточной половине Минской области, в четверг – на большей части территории Минской, Гомельской, Гродненской и Брестской областей ожидается резкое понижение температуры воздуха", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Как ранее рассказал Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Дмитрий Рябов, холодная погода в Беларуси продержится недолго – уже к выходным снова потеплеет и придет очередная оттепель. 

 
Теги: Минск
 
 
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Холодная погода в Беларуси продержится недолго – уже к выходным снова потеплеет и придет очередная оттепель.

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