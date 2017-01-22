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Минск вошел в топ-10 самых дорогих городов бывшего СССР

23.01.2017 16:26 — Разное | Ежедневник  
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Минск вошел в топ-10 самых дорогих городов бывшего СССРМинск вошел в топ-10 самых дорогих городов бывшего СССР">

фото: N1.by

По версии аналитического портала Numbeo, Минск замыкает десятку самых дорогих городов бывшего СССР.

Аналитический портал Numbeo, занимающийся исследованиями цен в разных странах мира, опубликовал рейтинги стоимости жизни в 472 городах и 121 государстве, пишет "Завтра твоей страны".

При составлении рейтинга учитывались: стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.

Согласно данным Cost of Living Index 2017 столица Беларуси занимает 412-е место в мире по стоимости жизни.

А вот на постсоветском пространстве Минск замыкает десятку самых дорогих городов бывшего СССР, опередив в этом списке Ереван, Киев, Баку, Харьков, Днепропетровск, Львов, Алматы.

Среди экс-советских городов пальму первенства по дороговизне удерживает Рига — 327-е место в мире. За столицей Латвии располагаются: Москва (330-я в мировом рейтинге), Вильнюс (335), Тарту (338), Каунас (341), Санкт-Петербург (348), Екатеринбург (375), Казань (385), Новосибирск (404).

Беларусь в этом рейтинге представлена только столицей.

Примечательно, что в Украине, по версии Numbeo, самая дорогая жизнь не в Киеве, а в Одессе, которая в рейтинге занимает 438-ю позицию. Украинская столица находится на 445-м месте. Похожая ситуация в Казахстане, где дороже всего жить не в столице страны Астане (она вообще не вошла в список Numbeo), а в Алматы — 422-е место в рейтинге.

Самым дорогим городом мира назван Гамильтон на Бермудских островах. В первую десятку также вошли: швейцарские города Женева, Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна и  Берн, итальянские Венеция и Феррара и норвежский Ставангер.

Дешевле всего жить в индийском Тривандраме. Этот город находится на последнем, 472-м месте, в рейтинге.

В страновом рейтинге Cost of Living Index by country 2017 Беларусь занимает 104-е место. 

Среди бывших республик СССР самая дорогая жизнь в Эстонии. Выше Беларуси в рейтинге также Латвия, Литва, Россия и Армения, ниже – Казахстан, Молдова, Азербайджан, Грузия и Украина.  

Самая дорогая жизнь на Бермудах, самая дешевая – в Египте.

 
Теги: Минск
 
 
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По версии аналитического портала Numbeo, Минск замыкает десятку самых дорогих городов бывшего СССР.

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