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СК завершил расследование громкого дела о договорных матчах

23.01.2017 16:43 — Разное | БДГ  
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о договорных матчах в Высшей и Первый футбольной лиге.

Расследование привело к выходу на еще один факт предоставления и получения взятки за оказание влияния на результат матча: кроме выявленных ранее фактов было установлено также проведение договорной игры в Кубке Беларуси с участием ФК «Гранит».

Как сообщает пресс-служба СК, обвиняемыми по делу являются двадцать человек, среди них - бывший футболист клуба «Гранит». В отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено в связи с деятельным раскаянием. Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход. 

В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения данной процедуры в установленные законом сроки (не более месяца) планируется передача уголовного дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд чемпионата Беларуси, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода.

 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о договорных матчах в Высшей и Первый футбольной лиге.

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