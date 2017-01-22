Обозреватель TV7 Владимир Иванов в материале для латвийского издания LSM.lv критически высказался о совместной заявке Беларуси и Латвии на проведение хоккейного чемпионата мира 2021 года, презентация которой прошла 19 января в минской Ратуше. Решение о том, где пройдет мировой форум, Международная федерация хоккея (IIHF) примет 19 мая 2017 года в Кельне во время ежегодного конгресса. Конкурентом белорусско-латвийского союза является Финляндия.

Приводим текст публикации латвийского журналиста с некоторыми сокращеними.



Руководители хоккейных федераций Беларуси и Латвии Игорь Рачковский и Айгарс Калвитис. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Нет, я бы не стал сегодня говорить о каком-то прорыве. То, что за короткое время удалось подготовить все документы, а их действительно очень много — честь и хвала новому руководству федерации. Но это и есть ее работа: нормальная, каждодневная, тут нет никакого героизма или фанатизма. Да и вообще не нужно говорить «гоп» хотя бы потому, что на проведение ЧМ-2021 претендует еще и Финляндия. А это очень серьезный конкурент. Чему подтверждение — слова главы IIHF (Международная федерация хоккея) Рене Фазела.

— Идея подать совместную заявку Латвии и Беларуси очень удачная, особенно для объединения людей при помощи спорта. Это удачная идея, потому что мы видели по ходу последнего чемпионата мира в России, сколько людей поддерживают команду Беларуси. Так что для Латвии это очень правильный ход — объединиться с белорусами. Я уверен, что если совместная заявка не выиграет, то они подадут заявку на право провести чемпионат мира в 2022 году. У них будет хороший шанс принять чемпионат мира годом позже. Никогда не знаешь, чем все закончится в итоге. Финляндия — большая хоккейная держава. Они проводили недавно чемпионат мира. Я думаю, что борьба между заявками будет равной, обе заявки имеют приличные шансы, — приводит « Р-Спорт » слова Рене Фазела.

На самом деле между строк читается отчетливо — чемпионат мира 2021 года отдадут финнам. Нам, в лучшем случае — в 2022 году. Ну что ж, не трагедия. Так что же здесь плохого — спросите вы? Плохо или хорошо — это не те категории, которыми нужно оценивать подписи в минском документе. Правильно или нет — вот что важно. Речь идет о тактических действиях новой команды Латвийской федерации хоккея, которая, осмелюсь сказать — пошла легким и самым простым путем.

Первое — с какой стати вообще Латвии идти с кем-то в паре? В плане хоккея наша страна куда более продвинутая, нежели Беларусь.

Мало того, что в паре идем, так еще вторым номером. Потому что в этой заявке Беларусь ведущая, а Латвия — ведомая. Помимо матчей группового этапа, Риге достанется лишь два четвертьфинала. И все!

Сливки с матчей плей-офф, включая полуфиналы, матч за 3-е место и финал, снимут в Минске.

Вспомним попытку несколько лет назад Кирова Липмана, тогдашнего главы ЛХФ, скооперироваться с датчанами. Она была неудачной по той же причине — Дания хотела забрать себе все главные матчи, на что Липман не пошел. Правда, в результате он все равно проиграл — в Риге он так и не нашел поддержку городских властей, когда на презентацию ЧМ-2016 был делегирован вице-мэр, в то время как Россию представлял Владимир Путин. А спустя два года датчане пошли в одиночку и заполучили-таки себе ЧМ-2018. После этого, у Кирова Липмана отпало всякое желание продолжать бороться.

Второе — кому больше нужен чемпионат мира-2021? Разумеется, Латвии. А раз так, то почему Айгар Калвитис и Ко пляшут под белорусскую дудку (если турнир все же дадут Латвии и Беларуси, то в нашей группе будут финны, в минской — сборная России)? Как говорилось выше, в первый и последний раз мы принимали такой турнир в 2006 году. Беларусь — не так давно, в 2014-м. А потому, если идти в одиночку, мировое первенство 2021 года Беларуси точно не светит (в среднем очередь надо ждать от девяти до 12 лет). Финляндия — другой вопрос. Финны, вроде как, тоже недавно принимали мировое первенство (в 2013 году). Но все же раньше белорусов, да еще и в паре со шведами. Так что и с этой точки зрения заявка Финляндии выглядит предпочтительнее. То есть без Латвии белорусы не смогут заполучить турнир.



Градоначальнки Минска и Риги презентуют заявку столиц Беларуси и Латвии на проведение ЧМ-2021. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Третье — экономический фактор. Тут Латвия — пас. Сегодня у нас есть только одна «Арена Рига», которая отвечает всем требованиям. И все. Больше нет и не предвидится.

Строить вторую — дорого и невыгодно. Невыгодно, прежде всего, руководству рижского «Динамо». Кому в столице нужен конкурент?

Об этом глава совета «Динамо Рига» Юрис Савицкис намекал не раз. Да и бывший председатель правления «Динамо» Айгар Калвитис тоже в курсе дела. Чтобы провернуть с ЧМ красивую партию, не нужно, получается, вкладывать сумасшедшие деньги, тратиться на инфраструктуру. В данном случае расчет на помощь Рижской думы, а привязать к турниру 2021 года Нила Ушакова именно сейчас, в преддверии муниципальных выборов, очень хорошая идея — это грамотный шаг. Помощь думы, помощь государства, помощь частных инвесторов («Курбадс» обещает построить еще один крытый каток, который был бы международных стандартов 30 на 60 метров, а значит, наравне с «Вольво центром», мог бы служить официальной тренировочной площадкой) — вот вам и бюджет ЧМ-2021, с которым можно даже помечтать о прибыли. Во всяком случае генеральный секретарь ЛХФ Виестурс Козиолс уже озвучил эту цифру — 1,3 миллиона евро.

Четвертое — боязнь новых вызовов и перестраховка. В 2006 году Латвия не имела никакого опыта проведения чемпионатов мира, не было даже арены, но все равно турнир получился на славу (второй площадкой стал сконтовский манеж). Почему сегодня руководство ЛХФ идет другим путем? Я бы его назвал прагматичным. Скорее так: как можно меньше вложить, как можно больше получить. Зато в плане пиара — максимальный выхлоп. Наверное, такой подход оправдан в нашей нынешней экономической ситуации.

Да и таких сумасшедших людей, в хорошем смысле этого слова, как бывший глава ЛХФ, сегодня остается все меньше и меньше.

Никто не бросается в омут головой, никто лишний раз не рискует. А если и рискует, то этот риск делит поровну с соседом, чтобы потом не было так больно (чемпионаты мира 2012 и 2013 годов делили Швеция и Финляндия, а в 2017-м поделят Германия и Франция). Ведь все равно главное — болельщик, он главный судья и зритель.

Обидно, что в 2021-м или в 2022-м — это будет праздник наполовину того, что мы заслуживаем, что мы переживали в 2006-м.

Пятое — отголоски событий в Минске. Это уже о «шкуре не убитого медведя». Любопытно наблюдать, как в эти дни идет заочный спор о заслугах в минских соглашениях — кто автор идеи совместно провести чемпионат мира-2021. Юрис Савицкис решил играть по-крупному — он выбрал беспроигрышный вариант с президентом Беларуси Александром Лукашенко. И поди теперь, проверь — правду ли говорит босс «Динамо» или лукавит, это проверенная информация или слухи.

— Я должен сказать, что главным инициатором и организатором совместной заявки является президент Беларуси Александр Лукашенко. Именно он предложил такой вариант, учитывая хорошие отношения между нашими странами. Опыт проведения чемпионата мира и у нас, и у Беларуси есть, для проведения турнира уже сегодня все готово. Думаю, шансы провести чемпионат мира очень высокие, когда такие дружественные страны будут участвовать в тендере на проведение чемпионата мира, — сказал Савицкис в интервью агентству « Р-Спорт ».

А вот версия генсека ЛХФ Виестурса Козиолса:

— Не буду скрывать, что идея совместной заявки принадлежит Калвитису. Наша делегация гостила у белорусов еще в конце ноября. Скажу честно — сначала белорусы нам отказали. Вроде как сам Лукашенко сказал тогда, что Беларуси это не надо. Но затем Айгар белорусов уговорил. Каким образом? Это надо у него спрашивать. Он включил все свои связи, общался через друзей, знакомых… В общем, белорусы поняли, что экономически, если они пойдут одни, этот чемпионат мира для них будет трудным. Не на все матчи можно будет продать билеты. Вот они и решили разделить риск пополам. А дальше все пошло стремительно, — сказал Козиолс.

Странно очень, что по этому вопросу еще не высказался мэр Риги. Он, вроде как, тоже причем. В общем, возня вокруг еще не утвержденной заявки уже начинается. Хотя точка в этом вопросе будет поставлена только 19 мая на Конгрессе IIHF в Кельне.

Что бы ни произошло в Германии, можно быть уверенным в трех вещах: чемпионат мира по хоккею в Риге рано или поздно состоится, второй ледовой площадки, наподобие «Арена Рига», даже в отдаленной перспективе в столице не будет, до 2021 года если сборная Латвии и вылетит в первый дивизион, она сможет вернуться в высший не по спортивному принципу (хозяева ЧМ в «вышке» играют априори).