Осенью прошлого года на протяжении месяца в Гродно проводился опрос о возможности строительства квартир без привлечения льготных кредитов среди тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Заплатить за квартиру предлагается из собственных средств, но жилье обойдется по себестоимости. Желающих построиться по такой схеме в областном центре набралось около тысячи человек. По результатам опроса из очередников администрации Октябрьского и Ленинского районов формируют ЖСПК, сообщает «Гродненская правда».



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Для этого кооператива в микрорайоне Ольшанка возведут 134-квартирный панельный дом. В нем 60 квартир выделяется для Ленинского района и 74 — для Октябрьского. В основном это двухкомнатные квартиры площадью 55 и 66 кв. м, трехкомнатные — 79 и 83 кв. м. Проект также прошел все необходимые экспертизы. Главное условие вступления в ЖСПК — нахождение на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и готовность заплатить за квартиру из собственных средств.

Авторами идеи выступили дирекция ГП «УКС города Гродно» и ОАО «Гродножилстрой». Обоюдными усилиями создан жилищно-строительный потребительский кооператив «ГЖС-1» из числа работников акционерного общества. Для своего кооператива в новом жилом комплексе «Колбасино» на улице Суворова «Гродножилстрой» построит 64-квартирный жилой дом. Проект прошел государственную экспертизу. Стоимость одного квадратного метра в этом доме серии КПД без отделки — 711,6 рубля. Идет отвод земли, и в феврале начнется строительство двухподъездного восьмиэтажного кооперативного дома.

— Создание кооператива позволит значительно сократить существующую в акционерном обществе очередь работников, не имеющих собственного жилья. Очередники — в основном молодые семьи с детьми, — говорит заместитель генерального директора ОАО «Гродножилстрой» Александр Григорьев. — Это пилотный проект в городе. Надеемся, что наша инициатива даст толчок и другим крупным предприятиям Гродно в обеспечении жильем своих работников.

Условия оплаты предусматривают ежемесячные взносы в соответствии с актами выполненных работ, окончательный расчет производится в течение месяца после ввода дома в эксплуатацию.

Сейчас формируется третий ЖСПК без привлечения льготного кредитования. УКС собирало руководителей трех крупных предприятий города — ОАО «Гродно Азот», табачной фабрики «Неман» и РУП «Гродноэнерго» — по вопросу формирования жилищного кооператива по такой же схеме. Им предложено построить 170-квартирный дом в жилом районе Южный-3 микрорайона Ольшанка. На предприятиях ведется мониторинг очереди нуждающихся в жилье. Если наберется необходимое количество, то в конце этого месяца УКС проведет собрание по созданию ЖСПК. Подрядчиком строительства выступит ОАО «Гродножилстрой».

— Таким образом, в Гродно будут строиться 368 квартир без привлечения льготных кредитов, — рассказал директор ГП «УКС города Гродно» Анатолий Врублевский. — Жилье предлагается по себестоимости. Если такая схема для гродненцев будет приемлема, создадим новые ЖСПК.