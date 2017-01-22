Дальность новой версии межконтинентальной ракеты «Булава», разрабатываемой для ВМФ России, составит порядка 12 тыс. км, сообщает lenta.ru.

Для этого конструкторы планируют увеличить длину и диаметр ракеты. Последнее позволит ракете нести больше полезной нагрузки, в том числе разместить продвинутый комплекс преодоления системы ПРО.



Пуск «Булавы». Фото: пресс-служба Северного флота

Источник в оборонной промышленности рассказал изданию, что новая ракета сохранит совместимость с пусковыми установками атомных подводных лодок проекта 955 «Борей».

Напомним, что «Булава» должна была поступить на вооружение подводных ракетоносцев проекта 955/955А. Восьмой корабль этой серии, последний заказанный в рамках госпрограммы вооружений 2011−2020, РПКСН «Князь Пожарский», был заложен 23 декабря 2016 года.

Но постоянные неудачные запуски «Булавы» ставят под сомнение будущее этой ракеты, оставляя АПЛ проекта 955/955А без главного вооружения.

Максимальная дальность полета «Булавы» составляет 9300 километров, забрасываемый вес — 1150 кг.