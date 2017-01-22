﻿﻿ Россия пытается улучшить неудачную ядерную ракету. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Россия пытается улучшить неудачную ядерную ракету

23.01.2017 17:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дальность новой версии межконтинентальной ракеты «Булава», разрабатываемой для ВМФ России, составит порядка 12 тыс. км, сообщает lenta.ru.

Для этого конструкторы планируют увеличить длину и диаметр ракеты. Последнее позволит ракете нести больше полезной нагрузки, в том числе разместить продвинутый комплекс преодоления системы ПРО.


Пуск «Булавы». Фото: пресс-служба Северного флота

Источник в оборонной промышленности рассказал изданию, что новая ракета сохранит совместимость с пусковыми установками атомных подводных лодок проекта 955 «Борей».

Напомним, что «Булава» должна была поступить на вооружение подводных ракетоносцев проекта 955/955А. Восьмой корабль этой серии, последний заказанный в рамках госпрограммы вооружений 2011−2020, РПКСН «Князь Пожарский», был заложен 23 декабря 2016 года.

Но постоянные неудачные запуски «Булавы» ставят под сомнение будущее этой ракеты, оставляя АПЛ проекта 955/955А без главного вооружения.

Максимальная дальность полета «Булавы» составляет 9300 километров, забрасываемый вес — 1150 кг.

Читайте также: СМИ: залповый пуск российской баллистической ракеты «Булава» оказался неудачным

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Булаву" оснастят продвинутым комплексом преодоления противоракетной обороны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В День Конституции в Минске собирают акцию "Я не тунеядец"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика