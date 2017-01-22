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Россия пытается улучшить неудачную ядерную ракету
Дальность новой версии межконтинентальной ракеты «Булава», разрабатываемой для ВМФ России, составит порядка 12 тыс. км,
Для этого конструкторы планируют увеличить длину и диаметр ракеты. Последнее позволит ракете нести больше полезной нагрузки, в том числе разместить продвинутый комплекс преодоления системы ПРО.
Источник в оборонной промышленности рассказал изданию, что новая ракета сохранит совместимость с пусковыми установками атомных подводных лодок проекта 955 «Борей».
Напомним, что «Булава» должна была поступить на вооружение подводных ракетоносцев проекта 955/955А. Восьмой корабль этой серии, последний заказанный в рамках госпрограммы вооружений 2011−2020, РПКСН «Князь Пожарский», был заложен 23 декабря 2016 года.
Но
Максимальная дальность полета «Булавы» составляет 9300 километров, забрасываемый вес — 1150 кг.
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"Булаву" оснастят продвинутым комплексом преодоления противоракетной обороны.
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