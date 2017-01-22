ЧП произошло вечером 21 января в населенном пункте Мелковичи Солигорского района: пожилой мужчина, будучи пьяным, поссорился с женой, во время выяснения отношений он облил супругу бензином и поджег. Подробности трагедии на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

"Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении 69-летнего местного жителя", — сообщила Белоног.

В результате и потерпевшая, и подозреваемый получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в реанимационное отделение Солигорской центральной районной больницы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

"Следователями и экспертами проведен осмотр места происшествия. В настоящее время допрашиваются свидетели — жители деревни, а также собирается материал на подозреваемого. Следствие продолжает устанавливать мотив и иные обстоятельства совершенного преступления", — добавила Белоног.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног о попытке сожжения пенсионерки в Солигорском районе слушайте на радио Sputnik Беларусь.