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СК: солигорский пенсионер, пытавшийся сжечь жену, был пьян
23.01.2017 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь
ЧП произошло вечером 21 января в населенном пункте Мелковичи Солигорского района: пожилой мужчина, будучи пьяным, поссорился с женой, во время выяснения отношений он облил супругу бензином и поджег. Подробности трагедии на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
"Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении 69-летнего местного жителя", — сообщила Белоног.
В результате и потерпевшая, и подозреваемый получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в реанимационное отделение Солигорской центральной районной больницы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.
"Следователями и экспертами проведен осмотр места происшествия. В настоящее время допрашиваются свидетели — жители деревни, а также собирается материал на подозреваемого. Следствие продолжает устанавливать мотив и иные обстоятельства совершенного преступления", — добавила Белоног.
Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног о попытке сожжения пенсионерки в Солигорском районе слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В Солигорском районе 69-летний пенсионер во время пьяной ссоры пытался заживо сжечь свою супругу, сейчас оба находятся в реанимации.
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