﻿ СК: солигорский пенсионер, пытавшийся сжечь жену, был пьян. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СК: солигорский пенсионер, пытавшийся сжечь жену, был пьян

23.01.2017 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ЧП произошло вечером 21 января в населенном пункте Мелковичи Солигорского района: пожилой мужчина, будучи пьяным, поссорился с женой, во время выяснения отношений он облил супругу бензином и поджег. Подробности трагедии на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

СК: солигорский пенсионер, пытавшийся сжечь жену, был пьян
© flickr.com/ Andrii Zymohliad
Сельчанин пытался заживо сжечь жену в Солигорском районе

"Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении 69-летнего местного жителя", — сообщила Белоног.

В результате и потерпевшая, и подозреваемый получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в реанимационное отделение Солигорской центральной районной больницы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

"Следователями и экспертами проведен осмотр места происшествия. В настоящее время допрашиваются свидетели — жители деревни, а также собирается материал на подозреваемого. Следствие продолжает устанавливать мотив и иные обстоятельства совершенного преступления", — добавила Белоног.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног о попытке сожжения пенсионерки в Солигорском районе слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Солигорском районе 69-летний пенсионер во время пьяной ссоры пытался заживо сжечь свою супругу, сейчас оба находятся в реанимации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Памёр мужчына, які ў Сілічах спрабаваў выканаць сальта і атрымаў цяжкую траўму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика