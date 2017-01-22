



Если все пойдет по плану, то к 2019 году страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — частично отгородятся от России забором общей длиной 335 километров.

Заграждение будет 2,7 метров высотой и покрыто колючей проволокой. Как выяснил портал Delfi , чиновники полагают, что забор будет иметь как практическое, так и символическое значение.

На этой неделе Литва последовала примеру Латвии и Эстонии и также объявила о своем участие в проекте. Планируемый конечный результат — 853-километровое заграждение. Дороже всего эта задумка обойдется Эстонии, дешевле всего — Латвии.

Согласно выкладкам строителей, всего в Латвии можно закрыть забором порядка 193 километров границы с Россией, общая протяженность которой составляет 276 км. На оставшихся участках нарушителей границы ловить помогут природные преграды — например, болота.

"Любое ограждение, за исключением трехметровой стены, можно физически преодолеть, однако главное максимально быстро, желательно, в течение часа, констатировать, что произошло незаконное пересечение границы. Этот забор появится в тех местах, где людей, незаконно пересекающих границу, невозможно обнаружить в течение часа. Такой забор будет служить препятствием и вынуждать заранее готовиться — например, перерезать или сделать подкоп. Это в свою очередь даст пограничникам задел по времени, чтобы прибыть на место нарушения", — пояснил глава Погранохраны Латвии Гарбарс.

Аналогичное заявление сделал глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас, подчеркнув, что посредством забора страны Балтии в первую очередь собираются остановить не войска, а преступников-нарушителей границы. "Танки он не остановит, но перелезть через него будет непросто", — сказал Мисюнас агентству AFP.

Такой же точки зрения придерживается директор Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс. По его мнению, военного значения стена на границе с Россией практически не несет и от войны не спасет. Однако у нее есть важное символическое значение, которое, впрочем, не слишком радует Кремль.

"Если мы детально рассмотрим саму стену, то ее практическая ценность под очень большим знаком вопроса", — пояснил Спрудс. "Если посмотреть с другой стороны — если бы кто-то начал строить забор, отделяющий его от нас, то это означало бы, что он нам не доверяет. Конечно, вторая сторона может это воспринять как попытку сделать из нее врага. После этого вести переговоры будет трудно. Так что это жест, у которого есть дипломатические последствия", — подчеркнул эксперт.

До сих пор граница Литвы и Калининградской области России обозначалась только специальными знаками и контрольной полосой шириной 13 метров.

Между тем, Еврокомиссия заявила, что не станет выделять Литве деньги на строительство забора. Брюссель пояснил, что Помощь Европейского союза входящим в него странам на внешних границах сводится к оплате средств для "управления границей". В качестве примеров сотрудница Еврокомиссии привела тепловизоры и системы сигнализации. Однако подчеркивается, что финансирование каких-либо "заборов или иных барьеров" на внешних границах невозможно.

В 2016 году Эстония начала устанавливать на переходах на границе с РФ камеры наблюдения, подобные тем, что размещены на литовско-белорусской границе.