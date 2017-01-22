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На трассе М5 в Пуховичском районе Mercedes насмерть сбил пенсионера
Смертельный наезд произошел в понедельник, 23 января, в Пуховичском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz ехал по трассе М5 Минск — Гомель и на 28 километре дороги сбил 72-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионер от полученных травм умер на месте происшествия.
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Наезд произошел в понедельник, 23 января. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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