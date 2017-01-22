﻿ Группы "Dzieciuki" выступит в Белостоке. Бесплатные визы для белорусов. 21.by
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Группы "Dzieciuki" выступит в Белостоке. Бесплатные визы для белорусов

23.01.2017 17:40 — Разное | Tut.by  
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Концерт группы «Dzieciuki» состоится в Белостоке 25 февраля. Новая программа «Лютые Дзецюкi» будет представлена в клубе Gwint. Как сообщили организаторы, белорусы могут отправиться на концерт с бесплатной визой на 4 дня.


Новая 2-часовая программа от гродненской фольк-панк группы «Дзецюки» в Белостоке будет включать как старые революционно-протестные песни «Лясныя браты», «Хлопцы балахоўцы», «Забытая магіла», «Трыццаць сёмы», так и свежий материал из готовящегося нового альбома.

Поехать в Польшу на концерт с бесплатной визовой поддержкой могут граждане моложе 25 лет, для остальных действует скидка 50%. Все, что требуется — это купить билет на концерт и зарегистрировать его по специальной форме. Пошаговую инструкцию по оформлению анкеты и другие подробности можно найти на сайте muztur.by.

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Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: 25 рублей.

Купить билет

 
 
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Концерт группы "Dzieciuki" состоится в Белостоке 25 февраля. Белорусы могут отправиться на концерт с бесплатной визой на 4 дня.

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