До 20 февраля "тунеядцы" должны заплатить государству сбор 360 рублей за 2015 год, очередно раз против президентского декрета №3 намерена белорусская оппозиция, которая запланировала марш "Я не тунеядец" на месяц позже - 15 марта.

15 марта, в День Конституции, в Минске пройдет акция "Я не тунеядец". Такое решение сегодня принял оргкомитет акции, в который вошли: председатель ОГП Анатолий Лебедько, сопредседатель БХД Денис Садовский, заместитель председателя Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, заместтель председателя БСДП (Грамада) Мечислав Гриб и член ЦК Грамады Олег Волчек, заместитель председателя движдения "За свабоду" Юрась Мелешкевич, представитель "Нашего дома" Валерий Щукин и ряд других оппозиционных структур.

Сбор участников акции объявляется возде Национальной академии наук, откуда колонна пойдет на площадь Бангалор. Заявку на акцию организаторы подадут в Минский горисполком в следующий понедельник.

19 февраля аналогичные акции пройдут в Могилеве и Гомеле

Слово "тунеядец" оскорбило многих белорусов. Решено в День Конституции провести марш "Я не тунеядец", пригласив представителей всех регионов. Организаторы призывают "тунеядцев" привезти "письма счастья", которые предполагается выбросить в две больших урны в конце акции - как отказ платить установленный государством сбор.

Насколько удачный сценарий избрала оппозиция (ОГП, БХД, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), движение "За свабоду", Белорусская партия "Зеленые")? Ведь час икс истекает 20 февраля - в этот день истекает срок для уплаты "налога на тунеядство" за 2015 года, а срок уплаты налога за 2016 год наступит только осенью 2017 года. Более того, 17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади Минска пройдет Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о "тунеядцах".

Зачем проводить марш "Я не тунеядец" 15 марта?

- Мы предлагали начать кампанию против декрета о тунеядстве всем политическим оппозиционным силам и включиться в конкретную работу. Но в ответ услышали: создан оргкомитет - присоединяйтесь. Я считаю, что проведение марша "Я не тунеядец" 15 марта - не совсем то, что надо было делать в сложившейся ситуации. Больше подписей, чем РЭП, вряд ли кто-то не соберет (уже собрано в электронном виде 13500 подписей), параллельно мы изучаем настроения среди так называемых "тунеядцев". 31 января активисты профсоюза со всех регионов собираются в Минске, чтобы принять решение - что делать, когда и где проводить акции протеста. Скажу однозначно: это произойдет не в День Конституции. На мой взгляд, акция должна быть санкционирована властями - иначе много людей собрать не удастся, - говорит лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. - Но в то же время надо готовиться к сценарию, когда власти запретят проведение митинга. Больше реальной работы, включая правовую помощь "тунеядцам", к сожалению, не делает в Беларуси никто, кроме профсоюза РЭП. Известно, что Логойская налоговая инспекция получила целый пакет жалоб и заявлений и не знает, что с ними делать. Другие инспекции тоже не будут знать, что делать с обращениями граждан, - отмечает профсоюзный лидер.

Геннадий Федынич с сожалением отмечает, что белорусская оппозиция наступает на старые грабли - пустыми призывами пытается вывести людей на улицу.

Лидер профсоюза считает, что логичнее было бы провести акцию до истечения срока уплаты "налога на тунеядство" - до 20 февраля. По его мнению, наиболее приемлемая дата - 18 февраля, суббота.

В 2017 году "тунеядцы" должны заплатить государству около 400 долларов

- Сегодня не только регионы, но и минчане не в состоянии "подарить" государству 360 рублей. А ведь в 2017 году придется платить "налог на тунеядство" дважды: до 23 февраля - 360 рублей за 2015 год, и осенью - 360 рублей уже за 2016 год. Общая сумма составит около 400 долларов, и не факт, что власти не увеличат размер сбора до осени. Всплеск недовольства начнется сразу после 23 февраля - это поседний день, когда надо либо оплатить сбор, либо писать заявления, жалобюы, устраивать многоходовую переписку - вплоть до министра по налогам и сборам, а потом обжаловать действия должных лиц в суде. Эта процедура позволяет человеку легально не платить сбор, - отмечает руководитель правозащитного центра "Правовая помощь населению" (Украина) Олег Волчек.

- Если же человек до 23 февраля не предпринял никаких действий - начинается административный процесс: вначале "тунеядца" могут оштрафовать до 4 базовых величины, а в случае невыплаты штрафа - суд уже будет рассматривать вопрос об административном аресте, - отмечает правозащитник.

Декрет о тунеядстве нарушает минимум 9 статей Конституции.

- Правки в декрет еще больше ужесточили этот акт: женщина в декретном отпуске, которая отдает отдает своего ребенка с 3 до 7 лет в детский садик, тоже зачисляется в "социальные иждивенки" и должна платить налог", - подчеркивает правозащитник.