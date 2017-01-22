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БГК имени Мешкова занял второе место на турнире в Финляндии

23.01.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова занял второе место на международном турнире, который с 20 по 22 января проходил в Финляндии. Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.


Фото: bgk-meshkova.com

В борьбе за Кубок Риихимяки соперниками БГК были клубы из Финляндии, России и Польши. «Мешковцы» уверенно обыграли санкт-петербургскую «Неву» (33:25) и польские «Азоты-Пулавы» (32:28). Однако у гандболистов «Риихимяки» брестчане выиграть не смогли. Финской дружине они уступили со счетом 32:38. С остальными командами у хозяев площадки также не было проблем, что позволило им завоевать домашний кубок.

Брестский гандбольный клуб занял в товарищеском турнире второе место. Лучшим игроком в составе белорусского клуба стал Дайнис Криштопанс.

По возвращении в Брест «мешковцы» продолжат подготовку ко второй части сезона. Меньше чем через две недели (4 февраля) БГК предстоит на выезде сыграть против словенского «Целе» в SEHA-лиге. Также брестчане серьезно настраиваются на февральские матчи в Лиге чемпионов. В обоих турнирах БГК размещается на пятой позиции.

В Лиге чемпионов подопечные Сергея Бебешко имеют все шансы на выход из группы. Лидеры сыграют сразу в четвертьфинале, еще пять команд сразятся в 1/8.

В SEHA-лиге дела у «мешковцев» пока складываются менее радужно. На борьбу в финальном розыгрыше турнира претендуют только четыре дружины.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова занял второе место на международном турнире, который с 20 по 22 января проходил в Финляндии.

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