МИНСК, 23 янв — Sputnik. Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла еще 50 грузовиков МАЗ, которые мошенническим путем были похищены у Минского автозавода, сообщила пресс-служба СБУ .



© Sputnik / Роман Шантар. СБУ обнаружила более 100 украденных у МАЗа грузовиков

"Правоохранители совместно со специалистами предприятия-изготовителя обнаружили машины, находившиеся в розыске, на нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области", — говорится в сообщении.

История с МАЗами берет свое начало в 2013 году, когда коммерческая структура заключила договор с автозаводом на покупку 150 грузовиков и прицепов к ним на сумму более 15 миллионов долларов. Полученные автомашины были перепроданы, а полученные средства мошенники присвоили себе.

Ранее сообщалось, что в октябре минувшего года в различных регионах Украины были обнаружены 100 украденных грузовиков .

Как отметили в СБУ, после совершения необходимых процедур право на грузовики будет возвращено МАЗу. Расследование уголовного дела продолжается.