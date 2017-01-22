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СБУ изъяла еще 50 разыскиваемых в Украине МАЗов

23.01.2017 18:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла еще 50 грузовиков МАЗ, которые мошенническим путем были похищены у Минского автозавода, сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ изъяла еще 50 разыскиваемых в Украине МАЗов
© Sputnik / Роман Шантар.
СБУ обнаружила более 100 украденных у МАЗа грузовиков

"Правоохранители совместно со специалистами предприятия-изготовителя обнаружили машины, находившиеся в розыске, на нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области", — говорится в сообщении.

История с МАЗами берет свое начало в 2013 году, когда коммерческая структура заключила договор с автозаводом на покупку 150 грузовиков и прицепов к ним на сумму более 15 миллионов долларов. Полученные автомашины были перепроданы, а полученные средства мошенники присвоили себе.

Ранее сообщалось, что в октябре минувшего года в различных регионах Украины были обнаружены 100 украденных грузовиков.

Как отметили в СБУ, после совершения необходимых процедур право на грузовики будет возвращено МАЗу. Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Грузовые автомобили были обнаружены на нескольких предприятиях в Николаевской области Украины.

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