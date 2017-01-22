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Работа над ошибками: памперсы вернут в список товаров с льготным НДС

23.01.2017 18:39 — Разное | Tut.by  
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Подгузникам вернут льготный НДС 10%. Соответствующий документ подготовлен Министерством финансов и действовать будет с 1 января 2017 года, сообщили FINANCE.TUT.BY в пресс-службе ведомства. Налог на подгузники вырос по ошибке: из-за несоответствия кода ТН ВЭД товара в номенклатуре ЕврАзЭС и указе президента, который содержит перечень товаров со сниженным НДС.


Фото: Павел Орловский, TUT.BY

Напомним, что из-за перехода с 1 января 2017 года на единую товарную номенклатуру в странах ЕврАзЭС НДС на подгузники в Беларуси вырос с 10 до 20%. В новых условиях продавцы вынуждены поднимать цены на подгузники. Например, пачка из 70 штук обходилась бы покупателям не в 41,8 рубля, а в 45,6. Кроме того, некоторые продавцы испытывали трудности с ассортиментом: импортеры вынуждены переделывать документацию по новым правилам — некоторые временно снизили объемы поставок.

Но скоро в законодательство внесут изменения:

— Министерством финансов подготовлен документ, который предполагает возвращение льготного налогообложения для подгузников с 1 января. На данный момент документ находится на рассмотрении. Сказать точно, когда он будет принят, пока невозможно, — рассказала пресс-секретарь Ирина Комар.

Напомним, похожая ситуация уже случалась в 2012 году, когда начало работать Единое экономическое пространство (ЕЭП) и также менялись некоторые коды товарной номенклатуры. Пять лет назад налог на подгузники также подскочил до 20% из-за несоответствия в документах. Однако спустя месяц подгузникам вернули льготный налог.

 
 
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Подгузникам вернут льготный НДС 10%, сообщили FINANCE.TUT.BY в Министерстве финансов. Напомним, что налог на памперсы был поднят по ошибке: из-за несоответствия кода ТН ВЭД...

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