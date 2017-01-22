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Прибавят чуть больше рубля. С февраля вырастут пособия на детей до трех лет
С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до трех лет. Об этом сообщает
Размер повышения будет весьма незначителен. Дело в том, что пособия пересматривают раз в квартал и их рост зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за три предшествующих месяца. Как мы помним, заработки белорусов почти не растут из-за кризиса.
И если в ноябре прошлого года (тогда пособия изменялись последний раз) прибавка составила от 7 до 10 рублей в зависимости от количества детей в семье, то сейчас мамам в декрете приплюсуют чуть больше 1 рубля. Прибавки хватит в лучшем случае на одну баночку детского питания.
Кроме того, с 1 февраля изменится и размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, однако точную цифру на предстоящий квартал правительство еще не назвало.
Напомним, в конце прошлого года в парламенте рассматривали изменения в закон о детских пособиях. Одна из новаций, которую
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Новый размер пособий будет действовать до конца апреля.
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