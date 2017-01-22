С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до трех лет. Об этом сообщает БЕЛТА . Новый размер пособий будет действовать до конца апреля.

Размер повышения будет весьма незначителен. Дело в том, что пособия пересматривают раз в квартал и их рост зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за три предшествующих месяца. Как мы помним, заработки белорусов почти не растут из-за кризиса.

И если в ноябре прошлого года (тогда пособия изменялись последний раз) прибавка составила от 7 до 10 рублей в зависимости от количества детей в семье, то сейчас мамам в декрете приплюсуют чуть больше 1 рубля. Прибавки хватит в лучшем случае на одну баночку детского питания.

Размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет, в рублях вид пособия размер от зарплаты за квартал было до 1 февраля будет с 1 февраля на первого ребенка 35% 260,26 261,38 на второго и последующих детей 40% 297,44 298,72 на ребенка-инвалида 45% 334,62 336,06

Кроме того, с 1 февраля изменится и размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, однако точную цифру на предстоящий квартал правительство еще не назвало.

Напомним, в конце прошлого года в парламенте рассматривали изменения в закон о детских пособиях. Одна из новаций, которую предлагали чиновники, — пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал. Однако, когда документ дошел до Овального зала , депутаты за него хоть и проголосовали, но потребовали доработать ко второму чтению. Быть может, скандальное предложение из него все-таки исключат.