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Прибавят чуть больше рубля. С февраля вырастут пособия на детей до трех лет

23.01.2017 20:03 — Разное | Tut.by  
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С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до трех лет. Об этом сообщает БЕЛТА. Новый размер пособий будет действовать до конца апреля.

Размер повышения будет весьма незначителен. Дело в том, что пособия пересматривают раз в квартал и их рост зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за три предшествующих месяца. Как мы помним, заработки белорусов почти не растут из-за кризиса.

И если в ноябре прошлого года (тогда пособия изменялись последний раз) прибавка составила от 7 до 10 рублей в зависимости от количества детей в семье, то сейчас мамам в декрете приплюсуют чуть больше 1 рубля. Прибавки хватит в лучшем случае на одну баночку детского питания.

Размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет, в рублях

вид пособия

размер от зарплаты за квартал

было до 1 февраля

будет с 1 февраля

на первого ребенка

35%

260,26

261,38

на второго и последующих детей

40%

297,44

298,72

на ребенка-инвалида

45%

334,62

336,06

Кроме того, с 1 февраля изменится и размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, однако точную цифру на предстоящий квартал правительство еще не назвало.

Напомним, в конце прошлого года в парламенте рассматривали изменения в закон о детских пособиях. Одна из новаций, которую предлагали чиновники, — пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал. Однако, когда документ дошел до Овального зала, депутаты за него хоть и проголосовали, но потребовали доработать ко второму чтению. Быть может, скандальное предложение из него все-таки исключат.

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Новый размер пособий будет действовать до конца апреля.

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