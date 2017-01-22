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13-летний хоккеист "Юности" наотмашь ударил соперника клюшкой по голове
Жутковатый эпизод случился во время матча открытого чемпионата Беларуси среди хоккеистов 2003 года рождения.
В конце третьего периода поединка между минской «Юностью» и украинским «Донбассом» при счете 9:1 в пользу белорусской дружины игрок минчан (№ 24) после столкновения с соперником наотмашь ударил его клюшкой по голове.
Игрок «Донбасса» какое-то время пролежал на льду без движения, но потом все же поднялся и укатил на скамейку запасных, где медики продолжили оказывать ему помощь.
Нарушитель был удален до конца матча.
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Жутковатый эпизод случился во время матча открытого чемпионата Беларуси среди хоккеистов 2003 года рождения.
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