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Швейцарские юристы помогут белорусам взыскивать ущерб из-за отстранения гребцов от Олимпиады

23.01.2017 22:39 — Разное | Tut.by  
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Беларусь будет требовать возмещения морального ущерба за отстранение сборной по гребле на байдарках и каноэ, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов, сообщает БЕЛТА.


Анатолий Котов. Фото: mst.by

— Оправдана полностью вся мужская команда, тренерский состав, врачи и официальные лица. У нас есть план дальнейших действий. Мы будем готовить иск в суд в Швейцарии о возмещении морального ущерба, который понесла наша команда в связи с недопуском на Олимпийские игры и безосновательным отстранением фактически на полгода от тренировочного процесса и международных стартов, — отметил Анатолий Котов.

Также белорусская сторона будет подавать иск о возмещении расходов на подготовку команды к Олимпиаде за четыре года.

— С самого начала вопрос находился под личным контролем главы государства, который в числе приоритетов обозначил защиту прав белорусских спортсменов, — пояснил пресс-службе Национального олимпийского комитета генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов.

— Теперь мы будем готовить иски о возмещении материального и морального ущерба. Юридическими консультантами при рассмотрении данного дела выступают наши белорусские специалисты из адвокатского бюро «Данилевич и Воложинец», также мы привлекаем к работе и швейцарских правозащитников".

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) снял годичную дисквалификацию с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

 
 
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Беларусь будет требовать возмещения морального ущерба за отстранение сборной по гребле на байдарках и каноэ.

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