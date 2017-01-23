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Швейцарские юристы помогут белорусам взыскивать ущерб из-за отстранения гребцов от Олимпиады
Беларусь будет требовать возмещения морального ущерба за отстранение сборной по гребле на байдарках и каноэ, заявил в эфире телеканала «
— Оправдана полностью вся мужская команда, тренерский состав, врачи и официальные лица. У нас есть план дальнейших действий. Мы будем готовить иск в суд в Швейцарии о возмещении морального ущерба, который понесла наша команда в связи с недопуском на Олимпийские игры и безосновательным отстранением фактически на полгода от тренировочного процесса и международных стартов, — отметил Анатолий Котов.
Также белорусская сторона будет подавать иск о возмещении расходов на подготовку команды к Олимпиаде за четыре года.
— С самого начала вопрос находился под личным контролем главы государства, который в числе приоритетов обозначил защиту прав белорусских спортсменов, — пояснил
— Теперь мы будем готовить иски о возмещении материального и морального ущерба. Юридическими консультантами при рассмотрении данного дела выступают наши белорусские специалисты из адвокатского бюро «Данилевич и Воложинец», также мы привлекаем к работе и швейцарских правозащитников".
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS)
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Беларусь будет требовать возмещения морального ущерба за отстранение сборной по гребле на байдарках и каноэ.
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