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СAS отменил дисквалификацию гребцов, Беларусь будет требовать возмещения ущерба
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный
«На основании доказательств и аргументов, представленных сторонами, Спортивный арбитражный суд пришел к выводу, что не имелось достаточных доказательств, чтобы на основании предполагаемых нарушений антидопинговых правил отстранить мужскую сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Поэтому CAS отменил решение исполкома ICF о годичной дисквалификации команды», — говорится в пресс-релизе.
Таким образом, CAS удовлетворил апелляцию белорусов на решение Международной федерации каноэ о дисквалификации мужской команды. Инициатором и координатором подачи иска стал Национальный олимпийский комитет Беларуси.
Беларусь будет требовать возмещения ущерба за отстранение сборной. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов.
— Оправдана полностью вся мужская команда, тренерский состав, врачи и официальные лица. У нас есть план дальнейших действий. Мы будем готовить иск в суд в Швейцарии о возмещении морального ущерба, который понесла наша команда в связи с недопуском на Олимпийские игры и безосновательным отстранением фактически на полгода от тренировочного процесса и международных стартов, — заявил Котов в эфире
Также белорусская сторона намерена подать иск о возмещении расходов на подготовку команды к Олимпиаде за четыре года.
Напомним, что 21 января Национальный олимпийский комитет Беларуси
НОК сразу же подготовил заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с уведомлением о данном факте, чтобы решение французского агентства было приобщено к делу и принималось во внимание при вынесении решения.
Вероятно, этот шаг ускорил решение CAS, вердикт которого ожидался только в конце нынешней недели, поскольку 6 января Спортивный арбитражный суд (CAS)
Из-за отстранения белорусских гребцов после скандального обыска во время тренировочного сбора во Франции в апреле 2016-го мужская сборная Беларуси вынуждена была пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Наша сборная, по мнению специалистов, недосчиталась из-за этого в Рио 2−4 медалей.
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной...
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