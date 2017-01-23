Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт CAS.



Александр и Андрей Богдановичи. Фото: БЕЛТА

«На основании доказательств и аргументов, представленных сторонами, Спортивный арбитражный суд пришел к выводу, что не имелось достаточных доказательств, чтобы на основании предполагаемых нарушений антидопинговых правил отстранить мужскую сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Поэтому CAS отменил решение исполкома ICF о годичной дисквалификации команды», — говорится в пресс-релизе.





Таким образом, CAS удовлетворил апелляцию белорусов на решение Международной федерации каноэ о дисквалификации мужской команды. Инициатором и координатором подачи иска стал Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Беларусь будет требовать возмещения ущерба за отстранение сборной. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов.

— Оправдана полностью вся мужская команда, тренерский состав, врачи и официальные лица. У нас есть план дальнейших действий. Мы будем готовить иск в суд в Швейцарии о возмещении морального ущерба, который понесла наша команда в связи с недопуском на Олимпийские игры и безосновательным отстранением фактически на полгода от тренировочного процесса и международных стартов, — заявил Котов в эфире телеканала «Беларусь1» .

Также белорусская сторона намерена подать иск о возмещении расходов на подготовку команды к Олимпиаде за четыре года.

Напомним, что 21 января Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывалось, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Александр Лепешко, Дмитрий Сильченко. У Максима Петрова имелось незначительное превышение допустимой концентрации мельдония в пробе.

НОК сразу же подготовил заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с уведомлением о данном факте, чтобы решение французского агентства было приобщено к делу и принималось во внимание при вынесении решения.

Вероятно, этот шаг ускорил решение CAS, вердикт которого ожидался только в конце нынешней недели, поскольку 6 января Спортивный арбитражный суд (CAS) в очередной раз перенес вынесение вердикта по делу белорусских байдарочников и каноистов. Новой датой оглашения решения было названо 27 января.

Из-за отстранения белорусских гребцов после скандального обыска во время тренировочного сбора во Франции в апреле 2016-го мужская сборная Беларуси вынуждена была пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Наша сборная, по мнению специалистов, недосчиталась из-за этого в Рио 2−4 медалей.

С чего началась и как развивалась мельдониевая история с гребцами?