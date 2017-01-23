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Гибель лыжника в Силичах: СК проводит расследование
Следственным комитетом проводится проверка по факту гибели посетителя Силичей.
Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Она отметила, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Белоног сообщила, что трагедия случилась несколько дней назад, когда лыжник-любитель решил сделать сложный трюк в сноупарке – сальто назад. Однако он нарушил технику безопасности и упал, получив серьезную травму позвоночника. Мужчине была оказана медицинская помощь, однако он через несколько дней скончался.
По словам директора горнолыжного центра «Силичи» Людмилы Пастернакевич, на объекте предусмотрены серьезные меры безопасности, которые есть далеко не во всех горнолыжных курортах мира. С посетителями проводятся разъяснительные беседы, информация передается по радио, новички отправляются на учебную трассу. Теперь эта работа будет усилена, передает
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Следственным комитетом проводится проверка по факту гибели посетителя Силичей. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна...
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