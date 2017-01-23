Следственным комитетом проводится проверка по факту гибели посетителя Силичей.

Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Она отметила, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Белоног сообщила, что трагедия случилась несколько дней назад, когда лыжник-любитель решил сделать сложный трюк в сноупарке – сальто назад. Однако он нарушил технику безопасности и упал, получив серьезную травму позвоночника. Мужчине была оказана медицинская помощь, однако он через несколько дней скончался.