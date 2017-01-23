

angi.ru

Зачем «Беларуськалий» купил терминал, какой день стал «черным» для белорусской авиации, как возили венесуэльскую нефть и почему обанкротился бизнес Довнара – еще одна часть истории отрасли в проекте EJ.BY и его партнера МТБанка.

Путями неисповедимыми

Выгодное географическое положение Беларуси на перекрестке двух региональных рынков, которое активно использовалось со времен СССР, позволяло надеяться, что в рамках независимой Беларуси доля транспортной отрасли (железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта) в экономике страны будет стремительно увеличиваться. Однако она так и не стала одной из валообразующих в бюджете страны.

С одной стороны, сказывается зависимость отрасли от состояния экономики в главных регионах, которые платят за ее услуги, - России и Евросоюза. Проблемы на этих рынках незамедлительно отражаются на объемах заказов на железнодорожные и автомобильные перевозки. С другой стороны, белорусские власти за этот период не сумели или не успели создать необходимые условия для развития отрасли. Стратегическое видение, куда идти, сформировалось только к концу 2000-х годов. Ответы на вызовы часто становились запоздалой реакцией. В итоге грузовые и пассажирские хабы появились в Варшаве и Вильнюсе, а не в Минске, логистическая программа по-настоящему стартовала только в конце 2000-х годов. Консервативный подход к привлечению частников в качестве партнеров также не прибавил динамики темпам развития отрасли и не способствовал появлению в ней новых технологий. Железнодорожный, воздушный и водный транспорт практически полностью находятся под контролем государства, и даже в автомобильном сегменте сохраняется высокая доля государственного участия.

Трансформация мировой экономики и развитие новых рынков стали новыми вызовами. Белорусы пытаются найти на них ответы, возводя, в том числе, сухие порты с участием инвесторов из Китая и ОАЭ. Вместе с неизбежным восстановлением экономик на традиционных рынках в России и Европе это должно дать новый импульс развитию отрасли.

2005

Скандальная отставка Иванова и личный пилот Лукашенко

Освобожден от занимаемой должности в связи с заведением в отношении него уголовного дела глава Госкомавиации Федор Иванов. Он возглавлял ведомство с 2001 года, а до этого работал генеральным директором государственного производственного объединения «Белавиаремонт» и по совместительству – директором Минского авиаремонтного завода.

Федору Иванову вменяются в вину махинации со стоимостью ремонта самолетов на Минском авиаремонтном заводе. Вынесенный в 2006 году приговор ограничится штрафом в 29 млн рублей и обязательством возместить ущерб на сумму 1 млрд рублей.

Вместо Федора Иванова руководить авиацией поставлен его заместитель, бывший личный пилот президента Вадим Мельник. На этой должности он проработает до 2012 года.

2006

Второй транспортный мегарегулятор

Вместо отправленного в отставку «министра-капиталиста» Михаила Борового во главе транспортного ведомства становится вертикальщик Владимир Сосновский. До этого он возглавлял коммунальное предприятие «Минсктранс».

При Владимире Сосновском происходит формирование на базе министерства второго мегарегулятора. Ведомству подчиняется БелЖД. Госкомавиации также теряет самостоятельность и входит в структуру министерства на правах департамента.

Владимир Сосновский останется управляющим транспортным комплексом страны до 2009 года, когда его заменит железнодорожный общепитовец (бывший начальник ОРС БелЖД) и аппаратчик Минтранса (работает в ведомстве на разных руководящих должностях с 1993 года) Иван Щербо.

2007

Клайпедская победа

В этом году Клайпедский порт впервые обгоняет по перевалке белорусских калийных удобрений фаворита 1990-х и середины 2000-х Вентспилс. Через терминалы литовского порта проходит 2,75 млн тонн удобрений, латвийского – 2,46 млн тонн. В следующем году разница растет. Объем перевалки калия через Клайпеду достигает 3,05 млн тонн, через Вентспилс - сокращается до 1,39 млн тонн. С этих пор клайпедские терминалы прочно удерживают лидерство в распределении экспортного потока калия из Беларуси.





Бронисловас Лубис, фото: ru.delfi.lt

Ключевым партнером «Беларуськалия» в Литве и Клайпеде до 2013 года является стивидор KLASCO. Его основной акционер - химическая компания Achemos grupe, созданная главой Литовской конфедерации промышленников и долгое время самым богатым бизнесменом страны Бронисловасом Лубисом. В конце 2011 года он умрет во время велосипедной прогулки, и группа перейдет в собственность его вдовы Лиды Лубене и детей. Также крупными акционерами компании являются Юрате Жадейкене, Мария Каминскене и Йонас Сирвидас.

Иранское «Прилесье»

С этого года иранская компания Kayson, пытающаяся найти сферы приложения своим деньгам на белорусском рынке недвижимости, начинает реализацию логистического проекта под Минском.





фото: baif.by

Иранцы в рамках компании «Логистический центр Прилесье» строят специализированный комплекс общей площадью хранения 200 тыс. кв. метров. Осенью 2013 года (с двухлетней задержкой из-за американских санкций против Ирана) происходит торжественный пуск первой части объекта в эксплуатацию.

Владелец Kayson Мохаммед Резо Ансари пытается также строить в Минске многофункциональный комплекс «Магнит Минска» в районе Национальной библиотеки.

Сомалийская трагедия





фото: ato.ru

В течение марта «Трансавиаэкспорт» теряет 11 сотрудников и два самолета Ил-76ТД.

Сначала боевики обстреливают первый борт при заходе на посадку в аэропорту сомалийской столицы Могадишо. Несмотря на сильный пожар, экипажу удается без потерь посадить самолет. Через две недели боевики сбивают при взлете с этого же аэропорта присланный за экипажем и оборудованием другой Ил-76ТД. На его борту находится 11 человек, все они погибают.

После инцидента уходит в отставку генеральный директор «Трансавиаэкспорта» Олег Рыжиков.

2008

Логистическая программа и горизонты «Белтаможсервиса»

Первые логистические центры, которые близки к международным стандартам, открыты еще в 2003 году. Это комплекс в Колядичах и центр логистики на базе «Брестгрузоавтосервиса». В этом году правительство с целью развития логистической инфраструктуры принимает программу развития логистической системы на период до 2015 года.

Основными заказчиками программы являются Минторг и Минтранс. По оценкам разработчиков документа, суммарный объем работы транспортно-логистических центров общего пользования может составить 25-30 млн тонн грузов в год. В программе все транспортно-логистические центры разбиваются на два типа - территориального и регионального назначения. Первые предназначены для обслуживания перевозок, обработки грузов по месту нахождения клиентов и осуществления транспортно-экспедиционных услуг. Вторые должны создаваться в городах, где «зарождается и погашается наибольший грузопоток экспортно-импортных грузов»: в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Мозыре, Орше и Пинске. Сетью региональных центров планируется охватить все белорусские свободные экономические зоны.

Главным провайдером государственных интересов в отрасли определяется таможенное предприятие «Белтаможсервис». С 1999 года оно является фактическим монополистом по оказанию услуг таможенных терминалов, таможенного агента и занимается транспортно-экспедиционной деятельностью. В логистике на «Белтаможсервис» возложена задача открыть семь центров.

Общая стоимость программы оценивается в 120,5 млн долларов. В конце 2010 года заработает транспортно-логистический центр в Бресте (в очередной раз модернизированный объект «Брестгрузавтосервиса»), в 2011 году – в Минске (на базе площадки «Мотель»), к 2016 году откроются другие объекты в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и других регионах страны.

В течение 2009-2015 годов логистическая составляющая в ВВП Беларуси увеличивается с 1% до 7,5%.

«Белвингеслогистик» Довнара и развод с литовцами

Одним из первых крупных проектов, реализованных в рамках госпрограммы по развитию логистики, становится транспортно-логистический центр под Раковом.





Арунас Жяльнис, Вячеслав Довнар, Николай Колесник (слева направо), фото: tut.by

Инициатором проекта становится компания «Белинтертранс» Вячеслава Довнара. Партнерами выступают литовские инвесторы: владельцы логистического оператора Vinges logistika Арунас Жяльнис и строительной компании Alvora Николай Колесник. Указом президента созданной ими совместной компании «Белвингеслогистик» выделяется 10 гектаров земли в Воложинском районе.

В 2011 году сдается первая очередь транспортно-логистического центра. Но в этом же году между партнерами начинается корпоративный конфликт. Бывшие партнеры обвиняют друг друга в рейдерском захвате бизнеса и обращаются в судебные инстанции. В 2013 году Вячеславу Довнару, Арунасу Жяльнису и Николаю Колеснику удается подписать мировое соглашение и завершить строительство второй очереди комплекса. В 2014 году Вячеслав Довнар выкупит долю у литовских партнеров и станет 100-процентным владельцем компании «Белвингеслогистик».

Якорным клиентом «Белвингеслогистик» становится компания «Алиди-Вест» - дочерняя компания российского дистрибутора P&G «Алиди».

Газовый бизнес Зубарика

Лучшим предпринимателем этого года в сфере оптовой и розничной торговли становится Артур Зубарик. Бывший партнер Валерия Шумского по автодилерской группе компаний «Юкола» и нефтедобывающей «Юкола-нефть» с 2003 года концентрируется на переработке, торговле и переработке газа.

В контролируемый им пул компаний, занимающихся внутренними и международными перевозками сжиженного газа по железной дороге, входят компании «Сырьевые ресурсы-Бел» и «Трансэкспедиция». Структуры Артура Зубарика («Грузовая служба») имеют собственный подвижной состав (полувагоны, фифтинговые платформы, цементовозы), в который инвестировано несколько десятков миллионов долларов.

Чешский «Белтерминал»

Крупнейший чешский железнодорожный оператор OKD Doprava выкупает за 3,65 млн долларов 90% акций компании «Белтерминал» (сейчас – «Белтерминал ТЛЦ»).

«Белтерминал» - это бывший советский военный пункт перевалки грузов с широкой колеи на стефенсоновскую на польско-белорусской границе. В 1995 году после расформирования 3603-й Центральной базы Министерства обороны Беларуси на его базе организуется закрытое акционерное общество с участием коммунальных властей (73,5% акций) и частных акционеров (26,5%).





Зденек Бакала, фото: stojizato.sme.sk

OKD Doprava является частью крупной восточно-европейской группы New World Resources (NWR), принадлежащей чешскому миллионеру Зденеку Бакале. В создание на базе «Белтерминала» современного транспортно-логистического центра предполагается инвестировать 15 млн долларов. В 2010 году OKD Doprava переименована в Advanced World Transit. В 2014 Зденек и Михаэла Бакала продают AWT польским железным дорогам PKP Cargo.

В 2011-2012 годах пытается реализовать транспортно-логистический проект в витебском аэропорту другой чешский инвестор, владелец PDW group Павел Городнов. В 2012 году регистрируется холдинг «Витавиа», в который входят авиатранспортное предприятие «Витавиа», таможенно-логистический комплекс «Витавиа карго» и сервисное предприятие «Витавиа ойл». Проект не получает развития, в 2016 году часть предприятий холдинга находится в процедуре банкротства.

2009

Крушение Falcone

Единственное крушение воздушного судна на территории Беларуси за 25 лет ее независимости – это падение при заходе на посадку самолета BAE-125-800 российской авиакомпании «С-Эйр» 26 октября.

На его борту находится три члена экипажа и двое пассажиров, включая владельца авиакомпании Марата Ромашкина.

По истечении трех лет расследования катастрофы комиссия Межгосударственного авиационного комитета сделает вывод, что ее причиной стали неправильные действия экипажа, его недостаточная подготовка и болезнь сердца у командира судна.

2010

Венесуэльская логистика





фото: angi.ru

Нефтяной конфликт Беларуси с Россией дает работу логистическим службам многих структур страны, и в первую очередь специалистам Белорусской нефтяной компании. В марте этого года подписывается межгосударственное соглашение о поставках венесуэльской нефти на переработку в Беларусь. Белорусские логисты должны обеспечить наиболее эффективную доставку танкеров, а затем цистерн с сырьем на два нефтеперерабатывающих завода в Мозыре и Новополоцке. До конца года планируется поставить в Беларусь и переработать 4 млн тонн венесуэльской нефти.

Первый танкер с венесуэльской нефтью прибывает в Одессу в конце апреля. Нефть перегружается с танкеров на железные дороги также в Клайпеде и в эстонском порту Мууга. Всего будет принято около двух десятков танкеров, в конце года для доставки сырья будет задействован нефтепровод “Одесса-Броды”. Белорусская сторона уверяет в эффективности схем, но отказывается от них после урегулирования в начале 2012 года нефтяных разногласий с Россией.

Война за Konkors





Александр Садовой и Сергей Ратников (слева направо), фото: ru.delfi.lv

Разражается получившая международный резонанс корпоративная война за латвийскую компанию Konkors. В эпицентре конфликта – два однокурсника Рижского высшего военного авиационного инженерного училища имени Якова Алксниса, латвиец Сергей Ратников и белорус Александр Садовой.

Konkors в 1991 году основывает Сергей Ратников. Его компания долгое время занимается чартерными перевозками грузов. После вступления в силу ограничений ICAO Сергей Ратников решает заняться техническим обслуживанием лайнеров в рижском аэропорту и в 2005 году в качестве партнера приглашает Александра Садового. К этому времени Садовой, который в течение нескольких лет после училища проработал на 558-м Барановичском авиаремонтном заводе, становится одним из топ-менеджеров крупнейшего белорусского экспортера вооружений - «Белтехэкспорта». В новом Konkors Сергей Ратников и Александр Садовой имеют по 50% акций, компания намерена заняться обслуживанием лайнеров Boeing.

Первоначально партнерам сопутствует успех, интерес к проекту проявляют крупные провайдеры услуг MRO (услуги по ремонту, обслуживанию и продлению ресурса авиационной техники) из Сингапура и Швейцарии. Но с ними не удается договориться о финансовой стороне сотрудничества. В 2007 году Сергей Ратников на шесть месяцев попадает в тюрьму по обвинению в контрабанде запчастей к Миг-29. Также проваливаются переговоры о привлечении денег из бюджета ЕС через Латвийскую ассоциацию инвестиций.

В 2010 году Александр Садовой пытается стать единоличным собственником компании, реализуя соответствующий опцион. С этим категорически не согласен Сергей Ратников и его семья. В результате Konkors объявляется банкротом, в компании вводится двухлетний защитный период, а после мирового соглашения между бывшими партнерами этот бизнес продается. С 2012 года Александр Садовой, как владелец компании «Системы инвестиций и инноваций», инвестирует в Оршанский авиаремонтный завод.

Старт «Городских линий»





фото: marketing.by

Заключается контракт со швейцарской компанией Stadler Rail Group о приобретении пяти новейших электропоездов для городских и региональных линий.

Новый подвижной состав предназначен для обеспечения пассажироперевозок в пределах зон городов-спутников, направление выделяется в отдельное подразделение и функционирует под брендом «Городские перевозки». Осенью 2011 года открывается регулярное сообщение по направлениям Минск-Ждановичи-Беларусь (Заславль), в 2013 году - Минск-Руденск, в 2015 году - Минск-Смолевичи.

В планах до 2020 года организовать движение «Городских линий» в направлении Минск-Дзержинск.

Белорусский флот от Zepter

Во второй половине 2000-х годов продолжаются попытки создания Беларусью морского флота.

В 2010 году Мингорисполкомом регистрируется компания «Белморфлот», в декабре ее корабль Katarina выходит в первый рейс по перевозке калийных удобрений для Белорусской калийной компании в Бразилию. Судно арендовано у одной из хорватских судоходных компаний и укомплектовано белорусским экипажем. Также «Белморфлот» использует арендованный там же корабль Karolina.

70% акций «Белморфлота» принадлежат Zepter International, остальной пакет – другим иностранным участникам. Планируется приобрести в течение пяти лет семь судов, потратив на них 100 млн долларов.

В 2013 году Zepter International продает 55% акций «Белморфлота» польской компании FAM.

2011

Дорожные кредиты Всемирного банка и Эксимбанка КНР

В течение 2011-2016 годов проводится модернизация трассы М5/Е271 Минск-Гомель, являющейся ответвлением панъевропейского транспортного коридора IX.

Дорога протяженностью 296 километров поделена на три участка. За средства Всемирного банка (около 150 млн долларов) итальянская компания Todini в течение 2011-2013 годов реконструирует автодорогу Пуховичи-Бобруйск. Два других участка – Жлобин-Гомель (в 2012-2014 годах) и Бобруйск-Жлобин (в 2013-2016 годах) модернизирует за счет денег China Exim Bank компания China Road and Bridge Corporation. Объем инвестиций в них, соответственно, составляет 400 млн и 340 млн долларов.

В 2016 году Всемирный банк объявляет о выделении Беларуси займа в 250 млн долларов на реконструкцию автодороги М6 Минск-Гродно. Это самый крупный инвестиционный проект за 25 лет, который реализуется с участием данного международного института в Беларуси. Завершить проект планируется осенью 2018 года.

2012

«Железнодорожный» министр

Очередная смена власти в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Вместо Ивана Щербо новым руководителем транспортной отрасли становится Анатолий Сивак. До своего назначения он в течение 2009-2012 годов возглавлял БелЖД, причем его специальность - железнодорожный строитель. Около трех лет до этого (в 2006-2009 годах) Анатолий Сивак являелся помощником президента – главным инспектором по Минску.

Иван Щербо после ухода из министерства, в котором отработал в общей сложности почти двадцать лет, трудоустраивается у бизнесмена Александра Шакутина.

2013

Литовская покупка «Беларуськалия»





фото: jura.diena.lt

На фоне роста экспорта удобрений «Беларуськалий» приобретает 30% акций терминала сыпучих грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT).

Эта доля обходится белорусскому производителю в 30 млн долларов. Продавцом и основным владельцем BKT, который эксплуатируется с 2002 года, является группа Ferteksos transportas бизнесмена Игоря Удовицкаса. Мощность терминала составляет 7 млн тонн в год. В 2014 году через Клайпедский порт перегружено 8,9 млн тонн удобрений, из которых 7,2 млн тонн (81%) проходит через терминал BKT, остальные объемы – через KLASCO. В 2015 году через BKT перевалено 7,1 млн тонн удобрений.

В 2016 году владельцы BKT одобряют программу развития терминала. В течение 2016-2017 годов в его развитие будет направлено 8 млн евро. Кроме того, компания совместно с администрацией Клайпедского порта начинает углублять несколько причалов, чтобы принимать более мощные суда и увеличить годовые мощности по переработке грузов до 10 млн тонн.

Денежные дороги

С 1 июля этого года начинает работу электронная система сбора платы за проезд BelToll. Ее владельцем является «Белавтострада», управляет работой BelToll компания «Капш Телематик Сервисиз» - дочка австрийского холдинга Kapsch TrafficCom.





фото: adt.by

Инвестиционный договор с Kapsch TrafficCom, которая контролируется Георгом, Кари Капш и членами их семьи, предполагает инвестиции австрийской стороны в объеме 267 млн евро в создание сети платных дорог протяженностью 2743 километров. Вложенные ресурсы возвращаются вместе с бонусами, которые получает австрийская компания за управление системой BelToll.

Деньги за проезд сначала собираются на трассе М1/E30 (Брест-Минск-граница России), подъезде к аэропорту «Минск» и некоторых других участках республиканских автодорог. В течение 2013-2016 годов система охватывает дороги из Минска в областные центры (Гомель, Могилев) и другие трассы.

Основные объемы платежей обеспечивают владельцы транспортных средств массой более 3,5 тонн (кроме легковых автомобилей стран Таможенного союза).

Новый логистический игрок

«В целях реализации логистического потенциала Республики Беларусь» регистрируется национальный логистический оператор по обслуживанию транзитных потоков – частная компания «Бремино Групп».





фото: vgr.by

В конце 2016 года ее владельцы, среди которых Николай Воробей, Александр Зайцев и Алексей Олексин, открывают первый из сети торгово-логистический центр – «Бремино-Брузги». Также планируется ввести в эксплуатацию крупные объекты «Бремино-Орша» (на территории аэродрома в Болбасово) и «Бремино-Берестовица». Участие в этих проектах в качестве партнеров предлагается крупнейшим мировым игрокам - китайскому холдингу China Merchants Group и эмиратскому конгломератору DP World.

“Бремино Групп” также инвестирует в спорт и становится владельцем футбольного клуба “Динамо-Брест”.

Аэропортный спрос

В течение года сразу два крупных российских оператора пробуют договориться с белорусским руководством о передаче им в управление Национального аэропорта «Минск».

Первым попытку предпринимает компания «Новапорт», входящая в AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко. «Новапорт» предлагает вложить в инфраструктуру национального аэропорта не менее 100 млн долларов.

В этом году на переговоры к Михаилу Мясниковичу прибывает и представитель компании «Аэропорты регионов». Крупнейший в России аэропортовый холдинг, инвестором в который является группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, тоже делает предложение белорусским властям.

Минск выражает заинтересованность, но до подписания документов дело не доходит.

Попытка приватизации «Трансавиаэкспорта» и арест Мельника

Власти делают попытку привлечь в авиакомпанию «Трансавиаэкспорт» стратегического инвестора.

Госкомимущество публикует условия, на которых государство готово отдать контрольный пакет авиакомпании: 20 млн долларов в уставной фонд. Эти средства планируется направить на восстановление находящихся на хранении самолетов Ил-76. 5 млн долларов планируется вложить в строительство ангара.

В числе потенциальных инвесторов называется турецкая многопрофильная группа AIC Group, которой, в том числе, принадлежит авиакомпания Atlas Jet.





Вадим Мельник, фото: kp.by

Попытка приватизации крупнейшего грузового перевозчика заканчивается скандалом. Еще в 2012 году из департамента по авиации Минтранса по собственному желанию уходит Вадим Мельник, тогда же он становится генеральным директором «Трансавиаэкспорта». В 2013 году пилот с 35-летним стажем, бывший командир президентского борта арестован при получении части суммы в полмиллиона долларов, за которые он пытается решить вопрос о продаже заинтересованному покупателю акций «Трансавиаэкспорта». Вадим Мельник будет приговорен к семи годам лишения свободы.

Проект Полесской железной дороги

На региональном экономическом форуме, проходящем в этом году в Гомеле, озвучены намерения по строительству новой железной дороги на территории Беларуси.

Крупнейший частный холдинг страны «Трайпл» Юрия Чижа и Владимира Япринцева подписывает соглашение о сотрудничестве с Белорусской железной дорогой, Министерством архитектуры и строительства и Гомельским облисполкомом по развитию промышленного парка «Полесье-Лельчицы». Целью проекта является освоение месторождений полезных ископаемых, а также строительство 126-километровой Полесской железной дороги.

Из-за кризиса и проблем у «Трайпла» проект не будет реализован.

2014

«Облегченная» евразийская ОТЛК

В продолжение принятого годом ранее решения Высшего Евразийского экономического совета создается транспортно-логистический оператор стран Таможенного союза – Объединенная транспортно-логистическая компания (ОТЛК). ОТЛК надеется получить свыше 60% рынка контейнерных перевозок из Китая в Европу.

Сначала намечается создать компанию в «тяжелом формате». С этой целью Российские железные дороги планируют внести в капитал ОТЛК 50% плюс две акции «Трансконтейнера» и 100% акций «РЖД логистики», Казахстан - акции «Казтранссервиса» и «Кедентранссервиса», от Беларуси просят грузовые терминалы в Бресте и активы «Белинтертранса ТЛЦ». По бизнес-плану РЖД причитается 65% ОТЛК, казахстанцам и белорусам - по 17,5%. При этом партнеры российской монополии капитализируют свои доли перечислением дивидендов от работы ОТЛК. В итоге в уставной капитал ОТЛК внесет активы только РЖД, ее доля составит 99,84%. БелЖД и «Казахстан темир жолы» выделят по 1 млн долларов и станут собственниками по 0,08% капитала оператора.

В 2016 году формат ОТЛК будет «облегчен». Из ее капитала будут выведены «Трансконтейнер» и «РЖД логистика», и оператор сосредоточится на экспедиционной деятельности.

Cморгонская агрологистика семьи Луценко

В этом году семья Александра и Натальи Луценко, владельцев Группы компаний «Содружество», открывает агрологистический комплекс в Сморгони.

На выкупленной у государства площадке создаются склады по хранению и обработке 1,5 млн тонн грузов (шрота, зерновых, масла) в год. Оператором комплекса становится дочерняя компания группы - «Белагротерминал».

Александр и Наталья Луценко, начинавшие бизнес в Беларуси в 1994 году и имеющие белорусские паспорта, в 2016 году приступают к строительству в Сморгони маслоэкстракционного завода.

«Струнный» проект Юницкого

После скандальной попытки запуска своего проекта на территории Литвы и вынужденного ухода оттуда российский изобретатель технологии «струнного транспорта» (перевозки грузов и пассажиров над землей по находящимся на опорах рельсам) Анатолий Юницкий обоснуется в Минске.

Из минского офиса группы компаний Sky Way (компания «Струнные технологии») его менеджеры собирают по всему мира средства инвесторов (в обмен на акции) на реализацию проекта XXI века – создание «ЭкоТехно Парка Sky Way». Под демоверсию проекта белорусские власти выделят 35 гектаров в районе Марьиной Горки. Официальный старт строительству объекта будет дан в середине 2015 года.

В 2014 году Анатолием Юницким регистрируется еще одна компания – “Юнибус” в СЭЗ “Могилев”. Она должна заняться производством поездов-юнибусов для транспортной системы. Но через некоторое время “Юнибус” ликвидируется.

2015

Сухой порт China Merchants





фото: tc.by

В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» регистрируется дочка одного из мировых логистических лидеров China Merchаnts Group (Гонконг) – компания «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн -БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания».

China Merchаnts Group инвестирует в создание под Минском сухого порта, инвестиции в который должны составить 275 млн долларов. Проект в Беларуси является частью логистического коридора, в который должен также войти терминал либо в литовской Клайпеде, либо латвийской Риге. В течение 2016 года China Merchаnts Group ведет переговоры о создании совместного предприятия со стивидорными компаниями этих портов.

Также China Merchаnts Group становится одним из совладельцев самого парка «Великий камень», ее доля в капитале инфраструктурного проекта составляет 20%.

2016

Украинский взлет «Белавиа»

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» и Национальный аэропорт «Минск» пожинают плоды посредничества между Россией и Украиной, которые с конца 2015 года вводят в отношении друг друга запреты на полеты в воздушном пространстве.

«Белавиа» организует новые и дополнительные рейсы в города Украины (Киев, Одессу, Харьков), увеличивая в конце 2015 - начале 2016 годов пассажиропоток между двумя странами на треть. Наращивание пассажиропотока обеспечивается за счет роста транзита из Украины в Россию и из России в Украину через Минск. Также вырастает число транзитеров из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

По экспертным оценкам, в 2016 году на Беларусь приходится свыше 50% транзитного пассажиропотока через третьи страны из России в Украину.

Банкротство бизнесов Довнара

В Экономическом суде Минской области начинаются процессы по банкротству бизнесов, созданных Вячеславом Довнаром, - перевозчика «Белинтертранс» и логистического холдинга «Л-БИТ Групп». Обе компании задолжали кредиторам (среди них «Банк БелВЭБ», «Беларусбанк», «Алиди-Вест» и др.) миллионы рублей.

Согласно материалам дел Вячеслав Довнар в конце 2016 году уже не является владельцем компании «Белинтертранс», штат которой сокращен до минимума, а имущество распродается судебными приставами.

Новая логистика

Правительством утверждается новая программа развития логистической системы и транзитного потенциала страны. Реализация ее положений рассчитана на 2016-2020 годы.

Согласно планам объем логистических услуг в течение 2015-2020 годов должен увеличиться в 1,5 раза, а площадь логистических центров - в 1,64 раза (до 656 тыс. кв.м). Одним из стимулов для развития отрасли и достижения поставленных задач должно стать создание «конкурентной среды, в том числе за счет либерализации рынка транспортных услуг».

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