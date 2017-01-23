Белорусские студенты уже отметили свой «профессиональный» праздник 17 ноября. Впрочем, Татьянин день, или второй праздник студенчества, — тоже отличный повод повеселиться. AFISHA.TUT.BY собрала самые горячие вечеринки ночи и напоминает про фейс-контроль «18+». И бонусом мы насчитали 5 больших скидок для студентов.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 25 января с 19.00. Где: Re: Public. Сколько: 5 рублей. Студентам до часа ночи бесплатно. Татьянам — всю ночь бесплатно.

Обещанный студенческий отрыв начнется уже в 19.00, аккурат после пар. Всех пришедших ждет лучшая музыка девяностых-нулевых. Для Татьян вход, само собой, всю ночь бесплатный. Для остальных — по предъявлении студенческого и только до часу ночи. Куда строже с теми, кому 18 еще нет, — им вход ограничен до 22.00.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 25 января с 23.00. Где: «МаксШоу». Сколько: вход по студенческому — бесплатно. Без студенческого для девушек до полуночи бесплатно, после полуночи — 5 рублей. Для парней 10 рублей.

В «МаксШоу» особенное внимание уделят бюстам. Не мраморным, конечно. Любая гостья вечера сможет поучаствовать в конкурсе на звание «Мисс Бюст» и получить ценный приз. Парни могут расслабиться, им ни в чем участвовать не надо. Просто прийти и получить удовольствие — эстетическое, конечно.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 25 января с 21.00. Где: кафе «Т.О.Ч.К.А.». Сколько: бесплатно.

День студента — это не всегда танцы до утра. Это и вечер в большой студенческой компании за, например, трехлитровым коктейлем. В этот вечер в кафе «Т.О.Ч.К.А.» обещают специальное меню, живую музыку от LEVINI и подарки всем Татьянам при заказе.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 25 января с 22.00. Где: «Мулен Руж — шоу». Сколько: до полуночи бесплатно, после полуночи девушки — 5 рублей, парни — 10 рублей.

В «Мулен Руж» обещают яркую программу и конкурсы (надеемся, не те, что кочуют от свадьбы к свадьбе). Дискотека продлится до 5 утра, вход Татьянам бесплатно.

День студента на катке



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 25 января с 18.00 до 20.00. Где: мобильный каток на Немиге. Сколько: бесплатно.

Сделать этот ледяной праздник горячим вы можете самостоятельно. Организаторы со своей стороны обещают бесплатный вход на каток по предъявлении студенческого, неоновое шоу, конфетти, конкурсы и розыгрыши.

Скидки

Аквапарк «Фристайл»

Скидка: 50%. Условия: с 23 по 26 января — всем студентам скидка 50% на услугу «Аквапарк + банный комплекс» на 3 часа. Стоимость 3-часового сеанса с учетом скидки — 14 рублей 50 копеек. Предъявление студенческого билета обязательно.

Контактный зоопарк

Скидка: 50%. Условия: с 23 по 25 января при предъявлении «зачетки» скидка 50%. Тем самым билет будет стоить для вас 6 рублей 25 копеек.

Квест «Вершина Форт Боярд»

Скидка: 50% студентам и 20 рублей Татьянам. Условия: скидка распространяется на конкретный квест при наличии студенческого билета дневной формы обучения одного из участников команды. И 20 рублей Татьянам при наличии документа, удостоверяющего личность.

Музей науки «Квантум»

Скидка: 50%. Условия: 25 января при предъявлении «зачетки» скидка 50%. Татьянам вход бесплатный.

Игровое пространства QUVALDA

Скидка: Татьянам — 1 час бесплатно, студентам 50% скидка. Условия: 25 января весь день с 10:00 до 01:00 всем Татьянам посещение всех игровых зон на 1 час — бесплатно, всем студентам — скидка 50%. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность/статус.

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