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В возрасте 31 года скончался украинский велогонщик, победитель молодежного ЧМ-2005

24.01.2017 08:02 — Разное | Tut.by  
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В возрасте 31 года от сердечного приступа скончался чемпион мира 2005 года по шоссейным велогонкам среди молодежи украинец Дмитрий Грабовский, сообщает Sporza.


Фото с сайта vesti-ukr.com

В 2005 году уроженец Симферополя завоевал золото чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет в групповой гонке и серебро в гонке с раздельным стартом. В 2006 году выиграл золото молодежного ЧЕ в гонке с раздельным стартом.

Неоднократный победитель юниорских и молодежных чемпионатов Европы по велогонкам на треке.

За свою карьеру Грабовский выступал за Quick Step-Innergetic, ISD-Neri и ISD-Lampre. В 2010 году Дмитрий победил в горном зачете многодневки «Тиррено — Адриатико».

Из-за проблем со спиной после ДТП велогонщик не выступал на высоком уровне с 2011 года. Кроме того, у него были проблемы  с алкоголем.

В последнее время спортсмен проживал с семьей в Израиле.

 
 
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В возрасте 31 года от сердечного приступа скончался чемпион мира 2005 года по шоссейным велогонкам среди молодежи украинец Дмитрий Грабовский.

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