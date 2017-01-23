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В возрасте 31 года скончался украинский велогонщик, победитель молодежного ЧМ-2005
В возрасте 31 года от сердечного приступа скончался чемпион мира 2005 года по шоссейным велогонкам среди молодежи украинец Дмитрий Грабовский, сообщает
В 2005 году уроженец Симферополя завоевал золото чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет в групповой гонке и серебро в гонке с раздельным стартом. В 2006 году выиграл золото молодежного ЧЕ в гонке с раздельным стартом.
Неоднократный победитель юниорских и молодежных чемпионатов Европы по велогонкам на треке.
В последнее время спортсмен проживал с семьей в Израиле.
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В возрасте 31 года от сердечного приступа скончался чемпион мира 2005 года по шоссейным велогонкам среди молодежи украинец Дмитрий Грабовский.
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