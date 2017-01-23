В возрасте 31 года от сердечного приступа скончался чемпион мира 2005 года по шоссейным велогонкам среди молодежи украинец Дмитрий Грабовский, сообщает Sporza .



Фото с сайта vesti-ukr.com

В 2005 году уроженец Симферополя завоевал золото чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет в групповой гонке и серебро в гонке с раздельным стартом. В 2006 году выиграл золото молодежного ЧЕ в гонке с раздельным стартом.

Неоднократный победитель юниорских и молодежных чемпионатов Европы по велогонкам на треке.



За свою карьеру Грабовский выступал за Quick Step-Innergetic, ISD-Neri и ISD-Lampre. В 2010 году Дмитрий победил в горном зачете многодневки «Тиррено — Адриатико».



Из-за проблем со спиной после ДТП велогонщик не выступал на высоком уровне с 2011 года. Кроме того, у него были проблемы с алкоголем.

В последнее время спортсмен проживал с семьей в Израиле.