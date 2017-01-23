На интернет-аукционе Ay.by продали 5 уникальных банкнот-образцов 1992 года, сообщает сайт «Белорусская бонистика». За лоты в общей сложности выручили 4 248,5 рубля (около 2200 долларов).



Фото с сайта belbonistika.com

С аукциона ушли специальные банкноты-образцы с красной надпечаткой «ОБРАЗЕЦ» и нулевым серийным номером. Такие банкноты не используются как платежные средства, они обычно хранятся в некоторых банках как образцы. Их возвращают в Нацбанк для уничтожения, когда выводят из обращения банкноты соответстующего номинала.

Такие лоты попадают на аукционы редко, говорится на сайте «Белорусская бонистика».



Фото: belbonistika.com

Дороже всего продали банкноту-образец 50 рублей с изображением медведя. Этот лот ушел за 1087 рублей. «Волков» (банкноту-образец 5 рублей) выкупили за 1071 рубль.

За банкноты-образцы номиналом 3 рубля и 10 рублей заплатили по 732,77 рубля. « Белочку » (банкнота-образец 50 копеек) приобрели за 625 рублей.

Специалисты отмечают, что проданные лоты могли оценить дороже, если бы они были в лучшем состоянии.