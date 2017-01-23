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"Бобров" и "белочку" продали на аукционе за рекордные 2200 долларов

24.01.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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На интернет-аукционе Ay.by продали 5 уникальных банкнот-образцов 1992 года, сообщает сайт «Белорусская бонистика». За лоты в общей сложности выручили 4 248,5 рубля (около 2200 долларов).


Фото с сайта belbonistika.com

С аукциона ушли специальные банкноты-образцы с красной надпечаткой «ОБРАЗЕЦ» и нулевым серийным номером. Такие банкноты не используются как платежные средства, они обычно хранятся в некоторых банках как образцы. Их возвращают в Нацбанк для уничтожения, когда выводят из обращения банкноты соответстующего номинала.

Такие лоты попадают на аукционы редко, говорится на сайте «Белорусская бонистика».


Фото: belbonistika.com

Дороже всего продали банкноту-образец 50 рублей с изображением медведя. Этот лот ушел за 1087 рублей. «Волков» (банкноту-образец 5 рублей) выкупили за 1071 рубль.

За банкноты-образцы номиналом 3 рубля и 10 рублей заплатили по 732,77 рубля. «Белочку» (банкнота-образец 50 копеек) приобрели за 625 рублей.

Специалисты отмечают, что проданные лоты могли оценить дороже, если бы они были в лучшем состоянии.

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На интернет-аукционе продали 5 уникальных банкнот-образцов 1992 года. За лоты в общей сложности выручили 4248,5 рубля (около 2200 долларов).

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