Согласно статистике, во всем мире, и в Беларуси в частности, бесплодны 8−10% всего населения, и несмотря на развитие медицины, цифры эти на протяжении многих лет остаются практически неизменными. Какие факторы способствуют развитию бесплодия? Легко ли оно диагностируется? Какие методы лечения применяются на сегодняшний день и каков прогноз? Об этом мы поговорили с врачом акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук, репродуктологом клиники женского здоровья «Ева» Еленой Новиковой.



Елена Новикова

— Елена Владимировна, что такое бесплодие и как оно классифицируется?

— Бесплодие — это неспособность супружеской пары в течение одного года регулярной половой жизни без применения средств контрацепции получить желанную беременность.

Выделяют несколько форм бесплодия. Во-первых, бесплодие мужское и женское — причины патологии, соответственно, кроются либо в мужской, либо в женской репродуктивной системе. Во-вторых, бесплодие первичное и вторичное. У женщин диагноз «первичное бесплодие» выставляется в том случае, если у нее никогда не было беременности, чем бы она ни закончилась. Вторичное бесплодие — если беременность была, даже если она закончилась, например, прерыванием. То же самое относится и к мужчинам: если ни одна из партнерш никогда не беременела, то выставляется диагноз «первичное бесплодие», если хотя бы у одной из них есть ребенок от этого мужчины, то бесплодие вторичное.

Кроме того, выделяют бесплодие абсолютное и относительное. К абсолютному относится бесплодие, при котором беременность естественным путем невозможна, относительное бесплодие — если беременность возможна после лечения. Существует четыре причины абсолютного бесплодия: отсутствие сперматозоидов, отсутствие яйцеклеток, отсутствие матки и отсутствие маточных труб.

Классифицируют бесплодие также по причинам, его вызвавшим. У женщин выделяют трубное бесплодие, связанное с непроходимостью или отсутствием маточных труб; трубно-перитониальное, когда помимо трубного фактора добавляется спаечный процесс, который может поражать яичники, окутывать их спайками, в результате чего у яйцеклетки нет возможности выйти из яичника и попасть в маточную трубу; бесплодие, связанное с эндометриозом; бесплодие, связанное с аномалиями матки. Существует также эндокринное бесплодие, вызванное нарушением работы желез внутренней секреции, в результате чего нарушаются и процессы овуляции.

Выделяют так называемую несовместимость супругов или цервикальный фактор бесплодия. Здесь причина кроется в том, что сперматозоиды конкретного мужчины погибают в цервикальной слизи конкретной женщины.

Отдельно можно отметить ложное бесплодие. Оно связано, например, с сексуальной дисфункцией такого плана: женщина постоянно измеряет базальную температуру и допускает мужа к себе только тогда, когда температура повышается. Или после каждого полового акта женщина совершает гигиену не только наружных половых органов, но и выполняет спринцевание. Либо супруги живут раздельно и в силу недостаточной информированности встречаются не в те дни, когда зачатие наиболее вероятно.

— Какие причины чаще всего приводят к бесплодию?

— Если проанализировать пары с бесплодием, очевидно, что редко проблема возникает на фоне полного благополучия. Как правило, в паре имелись какие-либо нарушения, например, хронические воспалительные заболевания органов малого таза, даже банальный уреаплазмоз, который сейчас так широко распространен, что-то недолеченное, что-то не диагностированное.

Либо нарушения менструального цикла, которое длится на протяжении всей половозрелой жизни, с момента первых месячных, но на которые никто никогда не обращал внимания. Много в Беларуси и патологий щитовидной железы, деятельность которой очень тесно связана с деятельностью репродуктивной системы.

Прерывание беременности — это тоже большой риск: у каждой шестой-седьмой пациентки после прерывания беременности в дальнейшем были трудности с зачатием. А отдаленные последствия могут дать о себе знать спустя несколько лет, особенно после прерывания беременности в подростковом возрасте.

Все чаще супруги стали откладывать беременность на потом, а мы с годами не становимся здоровее, копится багаж хронических заболеваний, ухудшается качество половых клеток, снижается фертильность. Если у пары в возрасте 23−27 лет в течение первого полугода регулярной половой жизни беременность возникает в 75% случаев, то после 35 лет эта цифра уменьшается в два раза, а после 40 она еще ниже. Соответственно, с возрастом количество бесплодных пар увеличивается, потому что добавляется еще один фактор: поздний репродуктивный возраст.

— Существует ли так называемый психологический фактор бесплодия?

— Существует психогенное бесплодие. В основном ему подвержены женщины, которые в силу каких-либо причин, например, негативного предыдущего опыта, очень сильно хотят забеременеть. У них все в норме: яичники «работают», маточные трубы проходимы, матка и эндометрий в порядке, сперма партнера фертильная, но беременность не наступает.

Отдельно выделяют также идеопатическое бесплодие — то есть бесплодие, причины которого неясны. Психогенное и идеопатическое бесплодие часто шагают бок о бок, и в плане преодоления они самые сложные. Здесь нам на помощь зачастую приходит семейный психолог.



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— Какие методики применяются сегодня для диагностики?

— На протяжении долгого времени существовал такой стереотип, что бесплодие — это всегда вина женщины, то есть причину следует искать в женской репродуктивной системе. На самом деле во всем мире сегодня существует множество работ, рекомендации Всемирной организации здравоохранения, говорящих о том, что спермограмма является одним из первых методов диагностики бесплодия. Потому что этот метод легко выполнимый, неинвазивный, безболезненный и недорогой.

Следующий этап обследования — это обследование женщины. Оно включает в себя общее гинекологическое обследование, исследование на инфекции, передающиеся половым путем, ультразвуковое исследование, на котором оценивается состояние матки, эндометрия, яичников, соответствие эндометрия дню цикла, отслеживается рост фолликулов и наличие овуляции. Оценивается эндокринный статус — в определенные дни менструального цикла женщина сдает анализы на гормональные показатели, включая и профиль щитовидной железы.

Следующий метод диагностики — это проверка проходимости маточных труб. Наиболее широко распространенным сегодня, наверное, является такой метод, как метросальпингография — рентгенологическое исследование, при котором в полость матки вводится жидкое контрастное вещество и выполняется серия снимков. Более безопасный метод и, на мой взгляд, по эффективности и достоверности сопоставимый с метросальпингографией, — это эхогистеросальпингография. При этом методе под ультразвуковым контролем в полость матки вводится специальный катетер и стерильный подогретый физиологический физраствор. На мониторе ультразвукового аппарата доктор оценивает, как заполняется матка, как раствор изливается в полость малого таза, то есть оценивает проходимость маточных труб.

Еще один метод диагностики — лапароскопический. Лапароскопия — это операция, в ходе которой при помощи оптического оборудования хирург осматривает состояние матки, придатков и маточных труб. В ходе лапароскопии доктор может выполнить не только диагностику, но и лечение.

Кроме того, выполняется тест на совместимость — посткоитальный тест, который оценивает подвижность и жизнеспособность сперматозоидов в цервикальной слизи женщины.

После того как все диагностические мероприятия завершены, мы уже, как правило, знаем, что вызвало причину, и можем приступать к лечению.

— Расскажите о методах лечения.

— В нашем арсенале множество методов: от оперативного вмешательства до экстракорпорального оплодотворения — в зависимости от того, чем было вызвано бесплодие. Если причина, например, в деформирующей полость матки миоме, значительной эндометриоидной кисте или спаечном процессе, то пациентку отправляют на оперативное лечение. Если причиной послужила непроходимость маточных труб, то здесь существуют разные пути лечения, так как маточные трубы могут быть окклюзированы, то есть закупорены в разных отделах. Если окклюзия диагностирована на более широких и удаленных от матки участках, то выполняется лечебно-диагностическая лапароскопия, хирурги оценивают свои возможности, возможности маточных труб и выполняют реконструктивно-пластические операции. Если же окклюзия выявлена на уровне устьев маточных труб, то лапароскопия не поможет — здесь показано только эко.

Если бесплодие было вызвано нарушением овуляции, связанным с эндокринной патологией, то мы корригируем эту патологию, назначаем препараты для стимуляции овуляции.

Если выявлена несовместимость супругов, то нам поможет такая технология, как внутриматочная инсеминация, когда обработанная и концентрированная сперма партнера вводится непосредственно в полость матки женщины.

Прогноз в целом хороший. Сейчас не та ситуация, которая была двадцать лет назад, когда столкнувшись с проблемой бесплодия можно было ставить на себе крест. Сейчас медицина в сфере репродуктивных технологий достигла такой высокой степени развития, что бесплодие сегодня — не приговор.

— Существуют ли меры профилактики бесплодия?

— Конечно, профилактика бесплодия существует, и начинать ее нужно не в том возрасте, когда человек вступает в брак, а с подросткового возраста, с самого банального: с гигиены, с профилактики воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций, передающихся половым путем. Профилактические действия в первую очередь должны быть направлены на подростковое население, на наших будущих мам и пап. Это работа в семье, работа в школе, беседы с медицинскими работниками в целях информирования о последствиях ранней половой жизни. Вообще, надо понимать, что для подростка, для формирования его репродуктивной системы имеет значение все, даже такая банальная вещь, как, например, режим дня, потому что устанавливаются ритмы секреции гормонов гипофиза.

— Есть такое расхожее мнение, что если женщина долго не может забеременеть, стоит пропить гормональные контрацептивы, а потом на отмену препаратов беременность сразу же наступит…

— Это называется «ребаунд-эффект» — один из методов лечения, например, пациенток с поликистозом: назначаются специальные контрацептивы с лечебным эффектом, а потом отмена препарата вызывает овуляцию и наступает беременность. Этот метод подходит не всем, но да, он применяется.

— Бывают случаи, когда пара потеряла надежду, усыновила ребенка, а потом беременность наступили?

— Да, бывают. А случается, что пара потеряла надежду, им поставили диагноз «идеопатическое бесплодие» и через два месяца назначили прием по поводу экстракорпорального оплодотворения. И через два месяца эта пара приходит с беременностью. Таких случаев у меня, наверное, пять в год. Возможно, происходит психологическая разгрузка, они выдохнули: все, хватит, два-три месяца живем для себя, морально готовимся и идем делать эко. Они расслабились, и беременность наступила.

— Но механизмы эти до конца не изучены?

— Нет, ответа здесь нет. Однако диагноз «идеопатическое бесплодие» существует давно, а медицинская наука развивается. Например, когда-то мы не знали о такой проблеме, как несовместимость супругов, и ставили диагноз «идеопатическое бесплодие». Еще всего лишь несколько лет назад было неизвестно о таком методе диагностики, как MAR-тест и иммунологическом бесплодии у мужчин, когда большая часть сперматозоидов покрыта антителами, и они не способны к самопроизвольному оплодотворению. Раньше это также относили к идеопатическому бесплодию. Поэтому думаю, что когда-нибудь мы докопаемся до следующих причин, и неясностей в этом вопросе больше не останется.