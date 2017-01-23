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СК опубликовал видео с места взрыва в гаражах в Мачулищах
24.01.2017 08:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Взрыв произошел
В момент взрыва в гаражах находились люди, и один из них был госпитализирован с телесными травмами и ожогами.
Как отметила представитель УСК, после ликвидации пожара следователи совместно с экспертами-взрывотехниками и пожарными осмотрели место происшествия, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ст. 219 Уголовного кодекса Беларуси (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
В рамках дела назначен ряд экспертиз, проводится комплекс следственных действий. Предварительной причиной ЧП пока называют взрыв газосодержащей смеси в одном из боксов.
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В результате взрыва в гаражном кооперативе под Минском были повреждены шесть гаражей и находящиеся в них автомобили. Смотрите на видео, как следователи...
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