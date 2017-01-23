Взрыв произошел вечером 20 января , в результате чего на территории ГСК возник пожар, что привело к повреждению гаражных боксов и автомашин, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В момент взрыва в гаражах находились люди, и один из них был госпитализирован с телесными травмами и ожогами.

Как отметила представитель УСК, после ликвидации пожара следователи совместно с экспертами-взрывотехниками и пожарными осмотрели место происшествия, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ст. 219 Уголовного кодекса Беларуси (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

В рамках дела назначен ряд экспертиз, проводится комплекс следственных действий. Предварительной причиной ЧП пока называют взрыв газосодержащей смеси в одном из боксов.

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