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СК опубликовал видео с места взрыва в гаражах в Мачулищах

24.01.2017 08:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Взрыв произошел вечером 20 января, в результате чего на территории ГСК возник пожар, что привело к повреждению гаражных боксов и автомашин, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

СК опубликовал видео с места взрыва в гаражах в Мачулищах
© Фото: УСК по Минской области
По факту взрыва гаражей в Мачулищах возбуждено уголовное дело

В момент взрыва в гаражах находились люди, и один из них был госпитализирован с телесными травмами и ожогами.

Как отметила представитель УСК, после ликвидации пожара следователи совместно с экспертами-взрывотехниками и пожарными осмотрели место происшествия, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ст. 219 Уголовного кодекса Беларуси (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

В рамках дела назначен ряд экспертиз, проводится комплекс следственных действий. Предварительной причиной ЧП пока называют взрыв газосодержащей смеси в одном из боксов.

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В результате взрыва в гаражном кооперативе под Минском были повреждены шесть гаражей и находящиеся в них автомобили. Смотрите на видео, как следователи...

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