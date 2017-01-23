Меньше месяца осталось до концерта Hot & Top. Europa Plus TV , который соберет топовых исполнителей на сцене Минск-Арены. Как сообщили организаторы, прямиком из первых позиций чартов радиостанций к списку артистов добавились новые имена.





На сцене Минск-Арены выступит Feder — французский продюсер в стиле deep house и один из самых востребованных диджеев мира. Автор хитов «Goodbye» и «Lordly».

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Mahmut Orhan — музыкант из Турции, знаменитый своими работами в стиле Deep House, Indie Dance, Nu disco. Клип на его композицию Feel совместно с Sena Sener набрал 119 миллионов просмотров.

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Mario Joy — турецкий диджей и продюсер, достигший популярности благодаря трекам Gold Digger и California, который вошел в ТОП-10 Shazam.

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В концерте также приму участие Полина Гагарина, Мот, Carla’s Dreams, Burak Yeter, Willi Wiliam, The parakit, Monatik, Алина Артц, Mband, Artik & Asti, Alekseev, Юлианна Караулова, Пицца, М25, Eric Saade, Swanky Tunes.

Для тех, кто еще не определился, куда пойти с одноклассниками и как провести вечер встреч выпускников, организаторы объявили специальный конкурс: расскажите свою веселую историю про одноклассников или одногруппников и получи возможность выиграть VIP-ложу для празднования вечера встреч на концерте Hot & Top. Europa Plus TV.

Победителя ждет размещение группы в количестве 22-х человек в VIP-ложе Минск-Арены на время проведения концерта Hot & Top. Europa Plus TV. Лучшая история будет выбрана 15.02.2017. Оформляйте свою заявку на участие в конкурсе на специальной страничке .

Купить билеты на концерт можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билета: 27.50 — 102.50 BYN.

Инфолиния: +375 (44) 5−947−94. Купить билет