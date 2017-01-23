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"Гид" по возможностям обновленного приложения "Новости TUT.BY"

24.01.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Встречайте обновленную версию "Новости TUT.BY" для Android! Теперь в приложении можно оформить подписку на отключение рекламы и переходить по активным ссылкам в комментариях. Приложение установили более 578 тысяч пользователей! Присоединяйтесь и будьте в курсе важных событий!

Функция отключения рекламы

Если вы хотите пользоваться новостным приложением, в котором нет рекламы, скорее обновляйте свою версию "Новости TUT.BY" для Android. Чтобы отключить рекламу в приложении, нужно оформить платную подписку. Доступно три периода на выбор: месяц, полгода или год. При этом для любого из периодов предусмотрен бесплатный тестовый 7-дневный период. К слову, после оформления подписки в приложении пропадет как баннерная, так и новостная реклама.


Еще больше возможностей в комментариях

Ранее в комментариях к статьям пользователи не могли копировать текст и переходить по активным ссылкам. Наша команда доработала эти функции для вашего удобства. Обновляйте приложение и делитесь друг с другом интересными ссылками!

Следите за событиями Беларуси и мира вместе с "Новости TUT.BY" для Android!

Скачать обновленное приложение для Android >>

Скачать приложение для iOS >>

 
 
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