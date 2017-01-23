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"Гид" по возможностям обновленного приложения "Новости TUT.BY"
Встречайте обновленную версию
Функция отключения рекламы
Если вы хотите пользоваться новостным приложением, в котором нет рекламы, скорее обновляйте свою версию
Еще больше возможностей в комментариях
Ранее в комментариях к статьям пользователи не могли копировать текст и переходить по активным ссылкам. Наша команда доработала эти функции для вашего удобства. Обновляйте приложение и делитесь друг с другом интересными ссылками!
Следите за событиями Беларуси и мира вместе с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встречайте обновленную версию "Новости TUT.BY" для Android! Теперь в приложении можно оформить подписку на отключение рекламы и переходить по активным ссылкам в...
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