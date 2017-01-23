Продать машину в непростых белорусских реалиях довольно сложно. Даже если это дважды хорошая машина, а у вас на руках — кипа бумаг, свидетельствующих о том, что автомобиль достойно обслуживали. Белорусы беднеют и готовы торговаться до рубля. Но и купить толковый вариант у нас та еще нервотрепка. Как сначала продать, а потом купить машину, торговаться и сбивать цену, не имея при этом навыков продавца, и на что обратить внимание при покупке автомобиля.

Продать автомобиль за один раз





Два года назад мы купили свою первую машину — 10-летнюю Volvo S60: полная комплектация, 164 лошадиные силы под капотом, экономичный дизель, механическая коробка передач. Все эти составляющие плюс определенный статус, который придавала машинка, быстро сделали Volvo любимицей в семье. Не имея опыта покупки авто, мы пригласили специалиста, который предлагал услугу «помогу купить машину». Забегая вперед, скажу, что при покупке следующей мы от такой услуги отказались и не посоветуем ее никому, но кто ж знал.

Специалист приехал, покрутился вокруг машины с толщиномером, проверил автомобиль на ошибки и посоветовал машину брать.

— Льет третья форсунка (минус 300 долларов), есть вопрос по одному из блоков управления, но не критично, и да, была бита — в левое крыло. Но покажите мне 10-летнюю машину и чтоб не битую. Сделали же хорошо — проблем по этому не будет. Надо брать.

О своем решении мы пожалели не раз. Почти год машина ездила без проблем, а потом в ней начало сыпаться буквально все. Сначала провалилось сцепление — на СТО выяснилось, что под замену идет все сцепление, включая двухмассовый маховик. Затем полетела рулевая рейка, следом под замену пошел радиатор интеркуллера, потом пришлось менять форсунки — выяснилось, что «льет третья форсунка», но это цветочки: не работали три. Ремонт подвески и раскатка дисков («низкий поклон» белорусским дорожникам) показались на фоне всего этого мелочью. Как только мы заезжали на СТО, причем на любое, во взгляде мастеров сразу читалось «доставай кошелек, владелец дорогой машины». Если ремонт был на 200 долларов — мы считали, что нам повезло.

Ко всему машина была напичкана электроникой. Чуть что — и умная шведка становилась «недвижимостью». Да, это не приводило к более серьезным поломкам, но рецепт лечения был один — эвакуатор, СТО, толковый электрик и снова много денег.



Volvo пришлось продать — слишком дорога она была в обслуживании

Окончательно машина подвела этой осенью. После проливного дождя через небольшую трещину у заднего фонаря вода залила проводку. И тут выяснилась самая неприятная правда о машине, о которой специалист «помогу-купить-машину» нам не сказал. Машина была бита, бита настолько, что примерно четверть ее была вварена от другой машины, проводка, соответственно, была сделана так себе, и ее заглючило. Умная электроника предотвратила уйму проблем, но машина просто встала колом, ну а дальше вы знаете — эвакуатор, СТО…

Перебрали в машине всю проводку, заменили один из блоков. И едва мы вздохнули свободно, как машина снова взбрыкнула. В одну из поездок просто зависли дворники — под углом в 45 градусов на лобовом стекле. Хорошо, что день был ясный и солнечный и дворники особенно не были нужны.

— Психанула? — осторожно поинтересовались коллеги на работе после того, как я сказала, что продала машину. Отчасти это было правдой. Жить на съемном жилье и отдавать всю свою зарплату, а то и зарплату мужа на ремонт автомобиля, как минимум нелогично и глупо. Да, машина быстрая, мощная, комфортная, но в моем случае дорогая в обслуживании, так как ломалась она постоянно. Видимо, не повезло с машиной. Автомобиль ушел знакомому — не пришлось даже вывешивать на барахолку. И это повезло. Тот, зная, где и как ее ремонтировали и какие его ждут проблемы, закрыл глаза на небольшую трещину на лобовом стекле.

Выбрать рабочую лошадку

После Volvo было решено выбирать самую обычную машину — легко ремонтируемую, пусть и требующую каких-то вложений, но хотя бы не полторы штуки баксов за подвеску или сцепление.

— Так ты на рабочую лошадку пересядешь? Ох и тяжко тебе будет просто выбрать машину, — засмеялся знакомый Максим. — Скажем так, ты сразу почувствуешь разницу.





Мы решили присматривать машину за 3000−4000 долларов. Выбор бюджетных автомобилей на белорусских автобарахолках не просто большой — огромный! Чешские, немецкие, японские, не говоря уже о китайских машинах… При этом, если Volvo, схожих по комплектации и характеристикам на нашу, было на всю республику с десяток, то количество подержанных Skoda, VW, Mazda, Audi зашкаливало — и пополнялись барахолки ежедневно.

О том, что с продажей автомобилей у народа туго, говорили, казалось бы, мелочи. Многие автомобили висели с лета — об этом свидетельствовали фото, сделанные на фоне зеленой травы. Рекорд был у одного из Ford — на вид автомобиль картинка, но почему-то он висел с февраля 2016 года и все никак не продавался. Это настораживало. Впрочем, достойные варианты на автобарахолках не задерживались — могло статься так, что уже на следующий день автомобиля не было в продаже.

Как определиться с выбором? Муж уже мечтал о VW Passat: можно ездить на рыбалку и загрузить машину снастями и друзьями под завязку. Я хотела чего-то более аккуратного, но практичного — склоняла мужа в пользу Skoda или Audi, тот не сдавался. Советы мастеров СТО тоже не внесли ясность при выборе автомобиля:

— Вот эту (далее следовали марки автомобилей — у каждого мастера набор был разным) не берите — мотор хороший, но гниют страшно.

— Машина хорошая — запросто перевезете холодильник, стиральную машину и еще много чего. Практичная. А картошки сколько влезает! — тут же добавлял второй.

— Вот на эту марку машины деталей — ведрами, движок простой, но подвеска, будь она неладна, дорогая, алюминиевая, — отговаривал третий, а мне так и хотелось сказать в ответ «это вы еще не искали клапан стеклоомывателя на "вольво" и сцепление не ремонтировали».

В итоге решили брать старого надежного "немца". Но цены просто удивляли. Иначе как обыкновенное белорусское чудо это назвать нельзя никак. Объяснить стоимость 20-летнего бюджетника в 3000—5000 долларов непросто. На что ориентируются продавцы? Ходовая модель и рабочая лошадка — всегда нужна белорусам? Вот и вся логика.

Эксперимента ради мы даже съездили на авторынок в Барановичи, когда отправились к родственникам на выходные. Единственное, что зацепило (опять же ценой), — "Ауди" за 4300 долларов 1994 года выпуска.

— Идите поищите дешевле, — сказал владелец почти раритетной немки. Его не смущало, что рядом стояли Audi А8-е, А6-е — за 5000 долларов. К слову, он стоял и на следующие выходные, и на следующие. Но ведь у нас свободное ценообразование — сколько хочешь, столько и ставь. А найдется ли покупатель — дело десятое.

Торг уместен? Всегда!

И тогда я пришла к единственно правильному выводу — торговаться. Делать это стоит даже тогда, когда в объявлении указано «без торга». Продавец, заинтересованный в сбыте авто, уступит хотя бы чуть-чуть, тем более в цену всегда заложена дельта, позволяющая и продавцу, и покупателю найти общий язык. Подержанных автомобилей много, и если вы уверены, что автомобиль не стоит той суммы, которую за нее просит продавец, смело называйте свою цену. Если нет — ищите другую.

Главное, не стесняйтесь задавать вопросы и проверять буквально все. Состояние двигателя, кузова, салона, огромный пробег или отсутствие кондиционера — и так до бесконечности. Вам же потом придется доводить автомобиль до ума.





Тактику «сбить цену» многие могут осудить, но тем не менее, она опробована в действии и не подводила. Приглянувшийся экземпляр я сначала присматриваю, изучаю: когда вывешено объявление, сколько под ним комментариев и как часто объявление поднимают выше — и лишь потом начинаю звонить.

— Расскажите мне про машину, — вкрадчиво прошу я владельца приглянувшейся «ласточки». И пока парень рассказывает, я задаю много уточняющих вопросов. Они, скорее, для того, чтобы прощупать, насколько уверенно по телефону будет отвечать продавец, какие могут быть возможные проблемы с автомобилем — нередко продавцы расслабляются и рассказывают о важных деталях. Например, невзначай можно услышать, что в машине не работает печка, разбито лобовое стекло или есть вопросы по кузову. Расспросы требуют некоторой наглости, но в целом все довольно просто. Иногда уже по телефону можно понять, кто перед тобой — обычный продавец или перекуп, и сбить цену на 500 долларов. Впрочем, здесь тоже бывают осечки — опытный продавец на раз раскусит неопытного покупателя вроде меня.

Как только вы достаточно узнали про автомобиль и про владельца — и все вас устраивает, задавайте главный вопрос: готов ли тот торговаться. Обычно после подробных расспросов продавец был уже готов на все, лишь бы я отстала.

«Не бит, не крашен!»

Конечно, основной торг будет у капота. Там можно все проверить и пощупать своими руками. Сколько пришлось пересмотреть машин — сейчас уже не вспомню, но машину мы искали полтора месяца. Несколько самых запоминающихся и показательных моментов.

На автобарахолке появилось заманчивое объявление: «Skoda, 2004 год, 4200 долларов. С родным пробегом, 360 000 километров, в родной краске». Смутило то, что в комплектации машины не было ничего — даже кондиционера. Такие машины продают по двум причинам: нужны деньги или движок вот-вот умрет. Объявление провисело несколько дней, пока я решилась позвонить.

Продавец — назовем его Дмитрий — про машину знал не много, повторил все то же самое, что и в объявлении. На торг не соглашался, хотя я продолжала расспрашивать и давить.

— Дмитрий, у меня есть 3800 долларов. Решайтесь. Упускаете реального покупателя, — напоследок сказала я.

Дмитрий перезвонил через пять минут. Машина и правда оказалась в родной краске, но было несколько существенных сколов — намеков на то, где скоро пойдет ржавчина и придется варить, была стерта родная краска на гайках у правой фары — значит, фару снимали. Но это мелочи. После того как мы завели машину и услышали неровную работу мотора стало ясно: движок вот-вот умрет.

— Мне сказали только свечи поменять, и все будет хорошо, — неуверенно произнес владелец автомобиля. Но знакомый СТОшник даже не стал загонять машину на подъемник, посоветовав поискать еще. Несмотря на сладкую цену и неплохой год, мы от варианта отказались.





Следующие "смотрины" — любимый у белорусов VW Golf4.

— Не бит, не крашен, по салону все хорошо и по двигателю — нет проблем, я владелец, — тут же уверяет меня продавец Сергей. Я предупреждаю, что погоню машину на СТО. Этому продавец не обрадовался, но согласился. Договорились на утреннюю встречу. Но на звонок владелец машины ответил только в 9.00 — время, когда начинают работу большинство офисов. Уже в момент встречи выяснилось, что машина стоит в автохаусе. А в чем еще не признался продавец? Мне хотелось покупать автомобиль у конкретного покупателя, а не у автохауса. Видимо, громкие судебные расследования слелали свое дело.

Автомобиль мы все-таки посмотрели. Издалека было видно, что машина сверкает свежими перекрашенными боками не просто так. Нехитрые манипуляции с толщиномером догадку подтвердили — машина была жесточайше бита, в некоторых местах (на крыльях, капоте и даже стойках) металл просто не пробивался. Целая была крыша и багажник. Не бит, не крашен, говорите.

Чем дольше мы смотрели машины, чем больше вопросов задавали, тем охотнее продавцы сбрасывали цену. На десятой машине мы уже хорошо поднаторели в искусстве «как пробить машину толщиномером», сходу замечали зазоры около дверей и знали, о чем свидетельствует затертый руль. Все остальные косяки выяснялись на СТО. Были бы эти знания у нас, когда мы покупали первую машину…

В итоге автомобиль мы приобрели — самый любимый у белорусов VW Passat, сразу окрестили «кораблем» за то, что на светофорах машина при торможении чуть-чуть покачивается вперед. Да, скорость не та, да и не завелась она на следующий день. Но после полуторачасовых танцев с бубном (читай, отверткой) автомобиль снова в строю. Но это же мелочи…

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