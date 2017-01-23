После марша протеста поп-дива заявила, что ее высказывания о Трампе были вырваны из контекста. Соответствующую запись в "Инстаграме" она снабдила подписью: "Я выбираю любовь! Вы со мной?"

Эмоциональные высказывания Мадонны, Мэрил Стрип и других звезд о Трампе — это не столько политический накал, сколько шоу, которое должно и будет продолжаться в этом же жанре, заявил в эфире радио Sputnik Беларусь директор Центра изучения внешней политики и безопасности, политический эксперт Сергей Палагин.

"Дело в том, что эти люди очень популярны, и своей популярности они добились на экране. Мадонна, безусловно, в чем-то является специалистом, и это она демонстрирует на протестном движении так, как она умеет это делать. Она специалист в таком пиаре", — отметил политический эксперт.

По мнению Палагина, американское общество сейчас расколото из-за того, что впервые в стране к власти пришел не политик, а бизнесмен.

"Трамп человек совершенно конкретный. Но я бы не обольщался по поводу того, что Трамп что-то поменяет радикально. Его возможности серьезно ограничены парламентом, и то, что он декларировал, все это сделать он не сможет. Поэтому я бы на месте Мадонны успокоился", — констатировал Палагин.

Беседу с политическим экспертом Сергеем Палагиным о "звездных" протестах против нового президента США Дональда Трампа слушайте на радио Sputnik Беларусь.