Строительство одного из самых больших проектов столицы « Минск-Мир » началось в октябре 2015 года. Более 300 гектаров столичной земли отдали под застройку иностранному предприятию «Дана Астра», принадлежащему группе компаний Dana Holdings. REALTY.TUT.BY попытался выяснить, какие квартиры застройщик предлагает в своем жилом комплексе.



Так «Минск-Мир» выглядит в проекте

«Квадрат» дешевый, но в отделку придется вложиться

Застройщик пообещал, что за 10 лет превратит территорию в элитный современный комплекс с жилыми кварталами, международным финансовым центром, амфитеатром, парком развлечений, торговым и выставочным центрами.

Строить комплекс начали с жилых домов — первый дом — «Диадему» заложили два года назад. Сдать его, если верить паспорту объекта, должны в июне этого года. В отделе продаж говорят про август. Осенью в доме было готово 17 из 19 этажей.



Так «Диадема» выглядела в октябре

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Квартиры тут предлагают потенциальным дольщикам по невысоким ценам, но будут они даже без черновой отделки.



А так дом выглядит в проекте

Квартиры в «Диадеме» разных планировок: от маленьких площадью 36 квадратных метров до больших в 92 «квадрата». Все -свободной планировки, поэтому делить их на комнаты покупатели смогут сами.





Однокомнатная квартира в доме осталась одна — на 18 этаже, площадь 35,9 метра, стоимость «квадрата» в ней — 999 долларов или 1,9 тысячи рублей. Обойдется такая «однушка» в 68 тысяч рублей.





Квадратный метр в «двушке» площадью 67 квадратных метров стоит 1039 долларов или 2 тысячи рублей. Выходит, что за квартиру без отделки надо будет заплатить 134 тысячи рублей.

Во втором доме «Марина-1», который планируют сдать в ноябре 2018 года, будут квартиры-студии и обычные квартиры. Новостройка запланирована 13-этажной.



Так будет выглядить ряд «Марин». «Марина-1» — 13-этажная (справа), Марина-5, по всей видимости, — крайняя слева. Между ними «Марина-2,3,4», которые еще не начали строить.

На сайте есть планировки и визуализация квартир, но везде указано, что все размеры, материалы и чертежи даны условно. Квартиры продают со свободной планировкой, без отделки. То есть ставить перегородки в комнатах, унитазы и змеевики в санузле новоселам придется самим.





Площадь квартир-студий в доме 29,4−31,5 метра.





Площадь однокомнатных квартир — 38,5−43,8 метра, «двушек» — 49,9−57,3 метра, «трешек» — 69,8−83 метра, четырехкомнатных квартир — 83,6−93,9 метра.





Цена «квадрата» в доме зависит от площади квартиры. Например, в самой большой квартире метр отдадут за 1547 рублей, а в самой маленькой - 1900 рублей. То есть «однушка» площадью 29,4 метра будет стоить 55,8 тысячи рублей, а четырехкомнатная площадью 93,9 метра — 145,2 тысячи рублей.

Возле дома, как обещают в отделе продаж, будет парк «Эмиратс».

Еще один дом, который появится в квартале, называется «Марина-5». В доме будет уже 25 этажей, сдать его обещают в марте 2018 года. Квартиры в нем уже продают: здесь тоже будут квартиры-студии, как в «Марине-1» и обычные квартиры свободной планировки.





Самая маленькая квартира в «Марина-5» — 38,5 метра, самая большая «однушка» — 43,8 метра.





Площадь двухкомнатных квартир 49,9−57,3 метра, трехкомнатных — 68,8−76,9 метра.





Все четырехкомнатные одной площади — почти 94 метра.

На сайте застройщика цена квадратного метра указана «от 1591 рубля». Но, как объясняют в отделе продаж, стоимость «квадрата» зависит не только от площади квартиры, но и от этажа. Например, 1591 рубль просили за «трешки» на первом этаже. Но таких квартир в продаже больше нет.

За однокомнатную площадью 38,5 метра на 7 этаже просят 939 долларов или 1,8 тысячи рублей. То есть квартира обойдется в 70 тысяч рублей.

«Каждый последующий этаж — плюс 10 долларов к стоимости метра», — объяснили в отделе продаж.

Инфраструктурой застройщик обещает обеспечить: здесь планируют возвести 12 школ, 9 детских садов, новый парк. Возле домов обещают организовать парковки. Кроме того, рядом будет проходить третья линия метро, которую уже начали строить — жители комплекса смогут пользоваться двумя новыми станциями — «Аэродромная» и «Ковальская слобода». Плотность застройки будет довольно высокая, но в отделе продаж обещают, что «окно в окно» смотреть не придется.