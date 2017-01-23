Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. Ну, а мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

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lieman.ru

— Моя история такова. Мы с супругой прожили в браке 11 лет. На данный момент у нас двое деток. Сыну — 10, дочери — 5. К настоящему моменту мы проживаем в собственной двухкомнатной квартире, которую мы построили и отремонтировали сами, без посторонней помощи. Весь ремонт я делал сам от пола и потолка, благо руки на месте. Всего в этой жизни добились вместе — никто не помогал. Поверьте, нам с ней было очень нелегко, но мы всё прошли, и я был горд за свою семью, где подрастают наши замечательные детки. Мне сейчас 33, супруге 36. Казалось бы, что ещё надо? Живи в радость! Всё есть — муж непьющий, заботливый, с руками и головой, с хорошей работой и зарплатой. В интимном плане всё хорошо. Но, как всегда, что-то пошло не так…

Два месяца назад я узнал от супруги, что она мне изменяет с другим, любит его и мы должны расстаться! Это был просто как гром среди ясного неба, просто ступор, шок, неверие в услышанное и происходящее. Но, к сожалению, это так… На мой вопрос, чем же я её не устраиваю, она ответила, что никогда меня не любила. А тут она по-настоящему влюбилась. И вышла замуж за меня только потому, что уже время поджимало, надо было детей рожать, а тут я подвернулся. Но я-то её любил и люблю, а она все эти годы играла в любовь и обманывала меня. И вот как поверить во всё происходящее? Как жить дальше?

Мы в общем-то никогда не ссорились по-крупному. Но в последнее время супруга начала как-то холодно ко мне относиться. На вопросы отвечала, что просто период такой у неё. Я подумал, что, может, я ей в чём насолил или чем-то обидел. Надо сказать, что работа у супруги посменная, есть и ночные смены. Соответственно, мне очень часто приходилось и деток в школу и сад собирать, отводить, забирать. Да и домашними делами занимался: посуду помыть, на ужин приготовить, с сыном уроки сделать, супругу с работы накормить. Готовить я люблю. Причём всё это не в тягость делалось, хотелось, чтобы любимая не напрягалась после работы, а отдыхала.

Я, в принципе, мог бы её простить, предлагал несколько раз не разрушать то, что мы создали, но она не хочет, говорит, что не сможет смотреть мне в глаза после такого.

На данный момент ситуация такова: она подаёт на развод, забирает детей и уходит от меня к нему. Дальше просто нет слов, руки опускаются, потеряна цель в жизни, и как жить дальше и что делать — я не знаю.

Комментарий психолога:

— Я благодарна вам за то, что вы решили поделиться с нами своей историей. В последнее время с ситуацией измены в семье мужчины обращаются ко мне за психологической помощью даже чаще, чем женщины.

В нашем менталитете мальчикам сострадают фразой «не плачь». Это подразумевает, что ты не имеешь права на какие-то чувства, эмоции и переживания. Но не секрет, что такой запрет на чувства не приводит ни к чему хорошему. Мужчины всё равно переживают — но им приходится не показывать этого, и, соответственно, им гораздо сложнее искать и просить помощи и поддержки у других. Они растеряны, потеряны, и не знают, что делать. Печально, но часто это заканчивается алкоголем. Ваше письмо даст возможность другим мужчинам с похожей историей увидеть, что они не одни, а также понять, что проблема — не они, и причина — не они, а ситуация, в которой они оказались. И что из этого есть выход.

В вашем случае нужно выделить несколько моментов, которые являются кризисными.

Первопричина развода — это измена вашей супруги. Эта ситуация из рода потерь — и в этом случае включаются все негативные эмоции (чувство вины, чувство обиды, чувство потери собственной значимости), страхи — различные переживания, с которыми вы раньше могли не сталкиваться.

За этой пеленой эмоций очень сложно видеть будущее. Вы можете почувствовать, что остановились — и весь смысл у вас перешел в прошлое. Вы сосредоточились на том, как были важны и ценны ваши отношения, как многого вы достигли вместе, как много создали и построили с нуля. Ощущается, что вы сделали очень много, но вас не приняли и не поняли. Это понятные чувства для всех, и чтобы с ними справиться, необходимо время.

В жизненном цикле семьи 10 лет совместной жизни — это один из кризисов. Это тот «возраст» семьи, когда очень часто происходят измены. Дети уже подросли, нет необходимости постоянного, актуального включения в их жизнь, быт понятен, все стабильно, спокойно и очень часто — скучно. Конечно, здесь все зависит от темперамента — домосед, например, очень комфортно себя чувствует дома, для него счастье провести время со своей семьей за просмотром телевизора, но другому этого может быть мало.

Довольно часто встречается ситуация, когда супруги начинают жить параллельной жизнью, когда у них нет объединяющих моментов, общих интересов, взглядов. Были ли они у вас с супругой?

На фоне того, что у супругов теряется интерес друг к другу, партнеры могут начать терять себя, перестать ощущать свою принадлежность к какому-либо полу и начать искать подтверждение тому, что они интересны, ценны, значимы.

Часто мы не знаем своих неосознаваемых мотивов, на то они и неосознаваемые, часто мы не знаем даже, какие именно потребности у нас не удовлетворяются, чего конкретно нам не хватает.

Когда муж «положительный»: не пьет, помогает по хозяйству, с детьми, если женщина проговорит в среде своих каких-то подруг что ей, например, скучно, её, конечно, будут осуждать. Скорее всего, она понимает это и поэтому не заявляет о своих неудовлетворенных потребностях ни своим близким, ни своему супругу — ведь он все и так делает. Она боится осуждения и поэтому не видит никакого другого выхода, кроме как искать что-то, чего ей не хватает, на стороне.

Не стоит воспринимать за чистую монету слова вашей супруги о том, что она никогда не любила вас. Здесь нужно принять во внимание, что, когда один из партнеров (независимо от того, мужчина или женщина) совершает какой-то поступок, который осуждается, ему нужно найти для себя оправдание, почему он это сделал. Поэтому очень сильно делать на этом акцент, зацикливаться на фразах и переживать из-за них не стоит, потому что в том, что происходит сейчас, очень много эмоционального.

Есть самый большой страх, опасность — это развод. Но если быть честным по отношению к самому себе, не менее страшно — остаться вместе и жить с этим дальше. Потому что произошла измена, и это нужно проработать, принять и простить — причем на самом деле, а не сделать вид ради детей, квартиры или быта. Это бывает очень сложно, очень тяжело, и в такой ситуации многие семьи расстаются, не выдерживают. Иногда мужчины, которые переживают измену супруги, начинают совершать такие же шаги, и это ни к чему хорошему не приводит. В порыве ссор потом «вскрываются» упреки, недоверие, обиды.

Поэтому очень важно для самого себя понимать, смогу ли я с этим жить.

Конечно, если для вас ваши отношения действительно ценны, то сомневаться в своих силах не стоит. Вы сможете справиться, пережить это, позволить своей половинке быть несовершенной, слабой, совершать ошибки. Пережив измену, те партнеры, которые решили сохранить брак и делают для этого всё необходимое, нередко становятся ещё ближе, чем были, и начинают действительно видеть друг друга.

Что же делать сейчас? Одна из стратегий для вас — отпустить и отстраниться. Ведь чем сильнее ты держишь, тем больше у тебя шанс разрушить. Когда ты постоянно уговариваешь, доказываешь, просишь остаться — ты можешь потерять собственную ценность в глазах своего партнера. В такой ситуации очень сложно уважать человека.

Чтобы оправдать свой поступок, ваша супруга может постоянно искать для себя подтверждение правильности своего решения. Когда вы будете рядом, вы можете дать ей «материал» для этого, ведь у каждого качества есть два полюса. Мы можем говорить «заботливый», а можем говорить «навязчивый». Или вместо «внимательного» — «надоедливый».

В вашей семье был комфортный уклад, с вами было спокойно и надежно. Очень хорошо почувствовать эту ценность можно на расстоянии, потому что на расстоянии всё видится более реальным.

Ваша супруга сейчас в стадии эйфории, влюбленности, на эмоциях. Это неустойчивая позиция, и ей нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах и переживаниях. На деле нередки ситуации, когда женщины, столкнувшись с реальной картинкой, возвращаются.

Практика показывает, что когда у людей постоянные отношения на стороне, то они это скрывают. Можно предположить, что ваша супруга действительно влюбилась, и, наверное, хорошо, что она не продолжает какие-то отношения в тайне, а считает, что должна с вами быть честной. Это как минимум значит то, что она вас уважает, ценит и не хочет вам врать.

Отпустить и отстраниться нужно ещё и для того, чтобы дать возможность самому себе побыть в уединении, почувствовать, чего я сам хочу, как я сам вижу эту ситуацию, смогу ли я преодолеть это, что мне для этого необходимо, кто мне в этом может помочь.

Это сложно, потому что очень страшно. Но иногда отпустить — это порой больше приобрести, чем потерять.

Оксана Бланк

практикующий психолог Центра успешных отношений.