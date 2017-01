Несколько недель назад движение "Цель 99" выпустило ролик, в котором еноты сортируют мусор. Видео призывает людей заниматься раздельным сбором отходов. Почему это важно, говорилось уже не раз: польза для экологии (не надо мусор отправлять на захоронение) и экономики (не нужно закупать материал на производство бутылок и банок). Однако пока что население призывам не внемлет.

"Есть те, кто говорит, что никогда этого делать не будет, потому что это невыгодно, а меня должны стимулировать рублем", — сообщила Наталья Гринцевич, директор ГУ "Оператор вторичных материальных отходов".

Впрочем, нежелание сортировать мусор в большинстве своем — это дело привычки. Десятилетиями этим никто не занимался, и сейчас трудно переучить себя. Не хватает обществу и ответственности.

"Нам привозят раздельный мусор, но здесь вместе с пластиком и стеклом можно также найти еду и другой мусор. Это затрудняет работу сортировщикам на предприятии", — рассказал Андрей Янушкевич, мастер цеха сортировки и прессования отходов УП "Экорес".

А если, к примеру, выбросить пищевые отходы вместе с макулатурой, то она вторичной переработке уже подлежать не будет.

"У перерабатывающих предприятий есть определенные требования, какое вторсырье мы должны им поставлять. Из всего раздельно собранного мусора от населения полезным оказывается только 33%. Также нужно знать, что на данный момент мы принимаем не весь пластик — в основном только ПЭТ-бутылки, а, например, коробки из-под яиц и одноразовую посуду не принимаем: другой вид пластика", — пояснила ситуацию Инна Савелова, заместитель главного инженера по производству УП "Экорес".

В будущем в стране планируется ввести депозитно-залоговую систему на тару. Это значит, что человек, купивший бутылку и вернувший ее, получит за тару компенсацию. Также есть планы построить в Минске предприятие по сжиганию отходов, но еще нужно определить, сколько на это нужно денег и куда пойдет получаемая энергия.

