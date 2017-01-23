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Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

24.01.2017 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

фото: bbc.com

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Трамп обещал сделать это еще во время своей избирательной кампании. Таким образом новый президент начал менять торговую политику США, пишет Би-би-си.

Ранее Трамп заявлял, что ТТП представляет собой потенциальную катастрофу для США.

По его словам, для США будет выгоднее заключать двухсторонние торговые соглашения, которые и должны прийти на смену ТТП.

Такие соглашения, по мнению Трампа, позволят вернуть в США промышленность и рабочие места.

В понедельник Дональд Трамп обещал серьезно снизить налоги и упростить регулирование для компаний, которые сохранят в США рабочие места. Этому предшествовала встреча с представителями крупных промышленных компаний.

Тем же компаниям, которые все-таки выведут промышленное производство из США, Трамп обещал «очень большие налоги на границе».

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - торговый пакт, который в феврале 2016 года подписали 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Участниками соглашения помимо США стали Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам. На страны, входящие в торговый союз, приходится 40% всей мировой экономики.

Участники сделки считали, что она поможет укрепить экономические связи в регионе. Пакт предполагал сокращение торговых тарифов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его сторонником был бывший президент США Барак Обама.

Трамп, как ожидают журналисты и эксперты, начнет пересмотр и Североамериканского соглашения о свободной торговле, которое заключили между собой США, Канада и Мексика.

 
 
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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

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