Новый конфликт в Лебяжьем. Дом, где живут 11 человек, собираются сносить. Собственники против выселения на условиях застройщика. Они считают, что имеют право на денежные компенсации и две квартиры в новостройке. Застройщик утверждает, что это злоупотребление правами и умышленное затягивание сроков. Дело дошло до суда.

Территория будущей элитной застройки «Олимпик Парк» огорожена, проехать на бывшую улицу Ржавецкую можно только через металлические ворота. Дом номер 77 — последний из подлежащих сносу. Все остальные строения в этой части бывшей деревни Ржавец уже сровняли с землей. Вокруг вовсю ведутся земляные работы.





— О сносе поговаривали уже лет 20, — рассказывает хозяйка дома Галина Игнатович. — И все это время нам не разрешали что-либо строить или переделывать. В 2004 году деревня стала частью Минска, и в 2014 году нас известили о предстоящем изъятии земли под нужды города. Мингорисполком поручил ООО «Тапас» реализовать имущественные права собственников сносимых домов.





Дом 1973 года постройки, 116 «квадратов». Не шикарный коттедж, конечно, но и не избушка с удобствами во дворе. В нем две кухни, два санузла, пять комнат и два отдельных входа. В доме проживают практически четыре семьи — пенсионеры Галина Игнатович и ее бывший муж Иван Игнатович (13 лет в разводе), два сына с невестками и детьми. В прошлом году по этому адресу зарегистрировалась и новая жена Ивана Игнатовича — всего прописано 11 человек. Дом находится в долевой собственности членов семьи: 1/3 принадлежит Галине Игнатович, 1/6 Ивану Игнатовичу, по ¼ Александру и Константину Игнатовичам (сыновья).



Хозяин дома Иван Игнатович

Участок по минским меркам огромный — 22 сотки. На нем несколько довольно ветхих сараев, гараж, три погреба. Земля не приватизирована, находится в частном пожизненно наследуемом владении. Согласно оценке проектного института «Белгипрозем», проведенной в 2014 году, размер убытков собственников от сноса дома (рыночная стоимость) составил бы 192 тысячи долларов.





Жильцы дома № 77 сформулировали свои требования: предоставить двум собственникам, Галине Игнатович и Ивану Игнатовичу, денежные компенсации в размерах, соответствующих стоимости их долей в квартире, подлежащей сносу, а семьям сыновей выделить две квартиры обшей площадью не менее 120 м² в новостройках в Центральном или Первомайском районах Минска.

— Компенсация деньгами устроила бы и меня, и моего бывшего мужа, — говорит Галина Константиновна. — Мы смогли бы наконец разъехаться. Нам же предлагают переселиться с ним и его новой женой в одну квартиру. Вы представляете себе, какая это будет жизнь? Позабиваемся!



Галина Игнатович





Однако застройщик с такими условиями не согласен и считает, что вид компенсации для всех собственников жилья должен быть одинаковым: или деньги, или квартиры.

— Прерогатива на право разъяснять указ № 58 есть только у Совета министров РБ либо у подчиненного ему органа, то есть у Государственного комитета по имуществу РБ, — говорит Галина Константиновна. — Так вот, в Госкомимуществе, куда мы обратились за разъяснениями, считают, что каждый из участников долевой собственности может по своему выбору воспользоваться любым из способов реализации прав, предусмотренных в пунктах 4 и 5 указа № 58, независимо от волеизъявления остальных участников общей долевой собственности на данный объект недвижимого имущества. То есть наши требования правомерны. «Тапас» просто игнорирует тот факт, что в нашем случае речь идет не об одном, а о четырех собственниках с долей в общей собственности.





— Нас предупредили, что если мы не изменим наши требования и не напишем заявление на получение трех двухкомнатных квартир в доме по улице Ратомской, 7, то будут проблемы, — говорит Светлана, невестка Галины Константиновны. — Мы подумали и это заявление написали. Но теперь «Тапас» утверждает, что мы от этих квартир отказались. Теперь нас тыкают этими заявлениями, мол, мы и сами не знаем, чего хотим.

— В уведомлении от застройщика нам предложили воспользоваться одним из двух видов компенсации: или деньги, или квартиры по ул. Солтыса, 86, ул. Выготского, 54, проспект Газеты «Звязда», 69. Из этого же письма мы узнали, что после повторной оценки «Белгипрозема» от 2016 года размер убытка, то есть стоимость дома, уменьшился на 25 процентов, до 145 тысяч долларов… Извините, но рынок так не просел за два года. Почему остальные дома на улице не подешевели, а наш — подешевел? Мы не против сноса, но нам нужна справедливая оценка. Мы этот отчет не видели и в руках не держали, а без него никто не сделает оценку достоверности этой стоимости. Поэтому мы даже в суде не можем ее обжаловать. Можно сделать независимую оценку, но, мы уверены, что суд ее не примет во внимание.

От предложенной компенсации собственники отказались. Застройщик обратился в суд Центрального района с иском о выселении членов семьи Игнатовичей с предоставлением другого жилого помещения. Суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению.

— По решению суда Центрального района от 1 декабря 2016 нас должны «расселить» в три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготской, 133, ул. Руссиянова, 46, пр. Газета Звязда, 69 — две квартиры б/у и одна новая. Общая площадь предоставляемого жилья составляет 151 м². Хотя на момент вынесения решения в доме было прописано 11 человек. Следовательно, ООО «Тапас «обязано предоставить в собственность квартиры с общей площадью не менее 165 м² (по 15 м² на каждого члена семьи). Суд не увидел еще одного человека, который был прописан в доме с 10 ноября 2016 (супругу Ивана Ивановича Игнатовича), а вынес решение 3 декабря 2016.

«Тапас» обвинил нас «в умышленном затягивании сроков выбора способа и размера возмещения убытков». Но проблема не в нас, а в том, что застройщик трактует закон в нужной ему интерпретации, искажая его смысл. Мнение Госкомимущества, госоргана, который дал разъяснения, суд не принял во внимание, он прислушивается к доводам застройщика.

Абсурдность ситуации еще и в том, что мы даже не присутствовали на заседании суда. Мы о нем не знали — почтальон просто не может доставить нам почту — застройщик возвел высокий забор и установил ворота, которые периодически закрываются.

Прокуратура Центрального района нас поддержала и направила кассационный протест в судебную коллегию по гражданским делам Минского городского суда с просьбой отменить решение суда и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как «состоявшееся судебное решение по указанному делу является незаконным, необоснованным и подлежит отмене».

Суд Центрального района решил выселить нас в эти неликвидные квартиры. В Минском городском суде нас не услышали. Суд 12 января 2017 года мы проиграли.

У нас остается единственная надежда — Верховный суд. Разве мы требуем чего-то невозможного для застройщика? Миллионы требуем? Нет, только то, что положено по закону. Предлагаемые квартиры мы не видели и видеть не хотим — лучше будем жить в шалашах рядом с «Олимпик Парком».

Мнение застройщика

У застройщика по поводу сложившейся ситуации своя позиция. Юрист компании ООО «Тапас» изложил свою точку зрения:

— Наша позиция заключается в том, что, вне зависимости от разъяснений, которые дало Госкомимущество, граждане Игнатовичи, все 4 собственника, в последнем своем заявлении просили предоставить им в качестве компенсации жилые помещения в доме номер 7 по ул. Ратомская. На основании именно этого заявления ООО «Тапас» формировал свою позицию по делу, предоставлял жилые помещения, а не рассматривал в отдельности каждое требование этих собственников. Поскольку собственники в суд не являлись, то не смогли донести суду свою позицию. Но это говорит о том, что они злоупотребляли своими процессуальными правами, уклоняясь от вручения судебных повесток.

Поскольку существует пробел в законодательстве в части отселения граждан и формирования их позиции по получению вида и способа компенсации, Игнатовичи постоянно меняли свою позицию. 3 года назад, сотрудники, которые занимались работой с гражданами по отселению, были уверены, что проблем с семьей Игнатовичей не будет. Тогда собственники заявили, что хотят остаться жить в Центральном районе, что им важна близость нового жилья к месту, где они проживали. И они были согласны на любой вариант, который мы предложим именно в этом месте. Поскольку в этот момент через дорогу строился жилищный комплекс «Браславский», была достигнута договоренность, что этой семье квадратные метры будут предоставлены именно в этом ЖК.

Когда были начаты переговоры с семьей Игнатович, количество членов их семьи составляло 9 человек. Потом семья выросла до 10 человек. И ООО «Тапас» предлагал на тот момент квартиры общей площадью 225 м². Без чистовой отделки, но больше по метражу, чем полагалось по закону. Это говорит о том, что застройщик был готов к решению их имущественных прав быстро и с соблюдением обоюдных интересов.

Игнатовичи даже выбрали конкретные квартиры в доме, который первый сдавался в эксплуатацию. Был разработан предварительный договор, согласована планировка, внесены изменения в проектную документацию, возведены перегородки, сделана разводка электрики. Игнатовичам оставалось только подписать документы, но они отказались. Отказ этот не был зафиксирован. Похожая ситуация была с отселением их соседа по улице — Сечко А.В., он тоже не отказывался, но и не соглашался. Ждать развития ситуации не имело никакого смысла, поэтому мы приняли принципиальное решение с ними больше не договариваться. Жилые площади, от которых отказались Игнатовичи, были успешно реализованы другим гражданам. У ООО «Тапас» больше свободных квартир в этом жилом комплексе не осталось.

В дальнейшем мы предоставляли возможность выбора компенсации в виде квартир со вторичного рынка. Последнее заявление по выбору вида компенсации от семьи Игнатович мы получили в конце апреля 2016 года. После этого сформировали пакет документов и обратились в суд с иском 22.08.2016 года. На момент подачи иска их в семье было 10 человек. Поэтому мы предлагаем в качестве компенсации 151,3 м² жилых площадей или сумму в 145 тысяч 100 долларов (согласно заключению об оценке фактических убытков от 18.04.2016 от РУП «Проектный институт Белгипрозем»). Одиннадцатый человек появился в квартире на Ржавецкой в середине октября 2016 года. Игнатович Иван Иванович заключил брак с Маринчик Татьяной Ивановной в конце сентября 2016 года и зарегистрировал ее в квартире. Застройщику и суду об этом стало известно только из кассационных жалоб Игнатовичей. Судебная коллегия по гражданским делам Мингорсуда дала юридическую оценку решению суда Центрального района г. Минска о выселении Игнатовичей в части несоблюдения интересов Маринчик Т.А. В постановлении кассационной инстанции четко указано, что на момент принятия судом решения о выселении Маринчик Т.А. не была включена в состав членов семьи, на которых предоставляется жилая площадь, поэтому вопрос о ее выселении судом не рассматривался. Мы с этой позицией кассационной инстанции согласны. Присутствующий на судебном заседании 30.11.2016 года Игнатович Алексей Иванович не сообщил суду о регистрации и проживании Маринчик Т.А. в подлежащей сносу квартире, но указал об этом в своей кассационной жалобе.