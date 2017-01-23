Суд Минска приступил к допросу свидетелей по скандальному уголовному делу, по которому проходят бывшие руководители ГПО "Минскстрой", обвиняющиеся в обмане дольщиков на 17,6 млрд неденоминированных рублей, пишет " Ежедневник ".



Евгений Вовна. Фото: СТВ

Обвиняемыми по делу проходят шесть человек. Это бывший гендиректор ГПО "Минскстрой" Евгений Вовна, его первый заместитель-главный инженер Василевич, главный экономист Осипчик, руководитель сектора по работе с ЖСПК Романчук, главный специалист сметно-договорного отдела управления экономики Косовец, а также главный бухгалтер Дубовцова.

Последняя, кстати, пользуясь покровительством гендиректора, организовала в ГПО "Минскстрой" свою преступную схему торговли льготными квадратами, в которую был вовлечен также ее сын, подполковник Вооруженных сил Беларуси, военный комиссар Червенского района Минской области Дмитрий Дубовцов. Также в схему было задействовано крупное риелторское агентство, через которое и продавались льготные квадраты. Свою выручку с этой схемы получали все. Но по этому делу суд вынес приговор еще в июле 2015 года.

Согласно же нынешнему обвинению, Евгений Вовна, действуя группой лиц по предварительному сговору, в 2009—2010 годах организовал со своими подчиненными составление заведомо завышенных смет на строительство домов в столичных микрорайонах "Масюковщина-4" и "Масюковщина-5".

Как выяснили следователи, в сметы была включена стоимость ремонта, однако дольщикам говорили, что стоимость ремонта в смету не входит, что они должны проводить его за свой счет. Впоследствии, когда строительство уже подходило к концу, дольщикам предложили оплатить также и стоимость ремонта и вселиться в уже полностью готовые квартиры. Как отмечают сами пострадавшие, у них даже сомнений не возникло, что здесь мог быть какой-то обман. Застройщик ведь государственный, да не простой, а крупнейший в системе Министерства архитектуры и строительства. В итоге, многие дольщики стали доплачивать за ремонт, который и без того уже был ими оплачен.

Всего таким образом преступная группа, состоящая из руководителей ГПО "Минскстрой", обманула дольщиков пяти жилых домов. Это дом № 9 в микрорайоне "Масюковщина-4", а также дома №№ 16А, 16Б, 19 и 20. Общая сумма ущерба, инкриминируемая обвиняемым, составляет более 17,6 млрд неденоминированных рублей. Помимо самих пострадавших, по мнению следствия, был причинен ущерб и государственным интересам. Он выразился в сумме 3,4 млрд рублей, которые благодаря преступной схеме были отвлечены из государственной программы жилищного строительства.

По мнению следствия, из-за такого завышения сметной стоимости квадратного метра и обмана дольщиков обвиняемые не только получали материальные выгоды для себя в виде премиальных выплат, но также создавали видимость хорошей работы как самого ГПО "Минскстрой", так и предприятий, входящих в его структуры. Так по подсчетам следователей, только один Евгений Вовна незаконно получил премиальных на сумму 75,4 млн деноминированных рублей.

Также гендиректор ГПО "Минскстрой" за счет дополнительных ресурсов, полученных от обманутых дольщиков, улучшил показатели работы объединения, а также скрыл неблагоприятное финансово-хозяйственное положение ОАО "Белгран", которое входит в структуру объединения. Для этого на счет общества просто так, без какого-либо договора, были перечислены почти 1,5 млрд рублей. Как считают следователи, скрывая проблемы ОАО "Белгран", Евгений Вовна хотел построить свою карьеру успешного хозяйственника. (Что удалось, в 2011-м был назначен руководителем Московского района Минска и занимал эту должность около трех лет).

В ходе следствия выяснилось также, что гендиректор давал указания подчиненным об искажении статистической отчетности по вводу в эксплуатацию жилых домов, включая в выполненные объемы еще строящееся жилье, в том числе и долгострои.

Интересно, что когда схема обмана была вскрыта, дольщикам в срочном порядке начали возвращать деньги. Но на все вопросы уполномоченные лица ГПО "Минсктрой" просто говорили, что сэкономили на строительстве, в том числе благодаря внедрению новых технологий.